LIGA NÁRODOV: Anglicko postúpilo na finálový turnaj

Hráč Anglicka Harry Kane (v strede) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase 6. kola Ligy národov Anglicko - Chorvátsko v Londýne 18. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Liga národov - nedeľa



A-divízia:



4. skupina:



Londýn



Anglicko - Chorvátsko 2:1 (0:0)



Góly: 78. Lingard, 85. Kane - 57. Kramarič



tabuľka:



1. Anglicko 4 2 1 1 6:5 7 - postup



2. Španielsko 4 2 0 2 12:7 6



3. Chorvátsko 4 1 1 2 4:10 4 - zostup



Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Anglicka sú ďalšími účastníkmi finálového turnaja Ligy národov UEFA 2018/2019. Prvenstvo v 4. skupine A-divízie si zabezpečili nedeľňajším triumfom 2:1 nad Chorvátskom vo Wembley. Domáci v závere otočili skóre, o ich víťazstve rozhodol v 85. minúte Harry Kane. Angličania vyhrali skupinu o bod pred Španielskom, vicemajstri sveta Chorváti po prehre zostúpili do B-divízie.Oba tímy potrebovali v repríze semifinále tohtoročných MS vyhrať, remíza by na finálový turnaj poslala Španielov. Angličania začali mimoriadne aktívne a už v 11. minúte musel brankár Lovre Kalinič zasahovať po úniku Raheema Sterlinga z pravej strany. Po štvrťhodine hry mohol otvoriť skóre Kane, ani na dvakrát ale nedopravil loptu do odkrytej bránky. Chorváti sa do blízkosti bránky domácich dostávali iba sporadicky a inkasovať mohli ešte pred prestávkou, no Ross Barkley napálil loptu iba do vonkajšej siete.Aj po zmene strán sa domáci tlačili dopredu, ale v 57. minúte dali súperovi priveľa priestoru vo vlastnej šestnástke - Andrej Kramarič si s loptou na nohe "povodil" obrancov a aj s prispením jemného teču Erica Diera otvoril skóre. Angličania boli po inkasovanom góle otrasení, do ich ešte viac otvorenej defenzívy prenikol o chvíľu neskôr Marcelo Brozovič, no vystrelil nepresne. Domáci sa vyrovnania dočkali v 78. minúte, keď po dlhom aute Kane v šestnástke dostal loptu k voľnému Jessemu Lingardovi a ten ju dorazil do siete - 1:1. Vyrovnanie ešte zvýšilo tempo zápasu, hra sa prelievala zo strany na stranu. Lingard vykopol pokus Domagoja Vidu z bránkovej čiary a päť minút pred koncom rozhodol o postupe Anglicka Kane, ktorý po štandardke z ľavej strany poslal v sklze loptu presne k ľavej žrdi - 2:1.Už v sobotu si postup na štvorčlenný finálový turnaj Ligy národov zabezpečilo Portugalsko, ktoré bude v júni budúceho roka jeho hostiteľom.