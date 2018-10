LIGA NÁRODOV: Griezmann hrdinom Francúzov, Nemcom hrozí zostup

Francúzsky futbalista Antoine Griezmann sa teší po strelení gólu na 2:1 v zápase 4. kola A-divízie Ligy národov Francúzsko - Nemecko v Paríži 16. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska triumfovali v šlágri utorňajšieho programu Ligy národov UEFA nad Nemeckom 2:1 a priblížili sa tak k postupu do bojov o prvenstvo v súťaži. Hrdinom tímu majstrov sveta na Stade de France bol Antoine Griezmann, ktorý dvoma gólmi otočil skóre duelu.Nemci pokračujú po nevydarenom vystúpení na MS v Rusku vo výsledkovej kríze a hrozí im vypadnutie do B-divízie Ligy národov, keď prehrali dva súťažné duely za sebou prvýkrát od roku 2000. V tomto roku zaznamenali celkovo už šiestu prehru. V utorok síce v prvom polčase herne dominovali a išli do vedenia po premenenej penalte Toniho Kroosa, napokon to ale nestačilo ani na bod.Griezmann perfektnou hlavičkou v 62. minúte vyrovnal skóre po centri spoluhráča z Atletica Madrid Lucasa Hernandeza a desať minút pred koncom rozhodol z bieleho bodu o triumfe Francúzov. Bol to jeho 26. reprezentačný gól. Zopakoval si tak dvojgólový zápis proti Nemecku zo semifinále EURO 2016.zdôraznil Griezmann.uviedol po stretnutí kouč domácich Didier Deschamps, ktorý vyzdvihol najmä morálku svojich zverencov pri obrate v skóre.Jeho náprotivok Joachim Löw vyhlásil, že penalta v závere po zákroku Matsa Hummelsa na Blaiseho Matuidiho nemala byť. Po predchádzajúcej zahanbujúcej prehre s Holandskom 0:3 urobil v zostave až päť zmien a výkon tímu rapídne stúpol.uviedol nemecký kormidelník.Francúzi tak neprehrali s Nemeckom už päť duelov v sérii, počas nej si pripísali tri výhry a dve remízy. "Les Bleus" sú vďaka triumfu so siedmimi bodmi na čele priebežnej tabuľky skupiny, druhé Holandsko má tri body, zápas k dobru a stále šancu na prvenstvo v prípade víťazstiev nad Francúzskom i Nemeckom. Nemci získali zatiaľ iba jeden bod a okupujú poslednú priečku, záchranu v najvyššej divízii už nemajú vo vlastných rukách.