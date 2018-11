LIGA NÁRODOV: Gruzínci prišli v Andorre o body, Weiss: Sme nespokojní

Vladimír Weiss st., archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Andorra la Vella 16. novembra (TASR) - Gruzínski futbalisti inkasovali prvý gól a stratili prvé body po štvrtkovej remíze 1:1 v Andorre v piatom vystúpení v 1. skupine D-divízie Ligy národov 2018/19. Zverencov slovenského trénera Vladimíra Weissa to však nemuselo mrzieť, postup do "céčka" mali istý už pred zápasom.Hostia sa ujali vedenia v 9. minúte gólom Giorgiho Čachvetadzeho, domácim sa podarilo vyrovnať na konečných 1:1 v 63. minúte, keď sa presadil Cristian Martinez.citoval Weissa portál gff.ge.Gruzínsko nastúpi proti Kazachstanu v domácej Dinamo Aréne v nedeľu 19. novembra o 18.00 h. Pred záverečným kolom vedú "weissovci" svoju skupinu so ziskom 13 bodov, Kazaši sú so šiestimi bodmi druhí.