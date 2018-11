LIGA NÁRODOV: Hapal pred premiérou: Urobíme maximum pre úspech

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

1. skupina B-divízie Ligy národov:



SLOVENSKO - Ukrajina /rozhodcovia: Dabanovič - Djukič, Djikanovič (všetci ČH)/

predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Sabo, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Kucka, Greguš - Mak, Hamšík, Stoch - Nemec



zostávajúci program 1. skupiny B-divízie Ligy národov:



pondelok 19. novembra:

20.45 Česko - SLOVENSKO /Praha/



Tabuľka:



1. Ukrajina 3 3 0 0 4:1 9 - istý postup do A-divízie

2. Česko 3 1 0 2 3:4 3

3. SLOVENSKO 2 0 0 2 1:3 0

Bratislava 15. novembra (TASR) - S Pavlom Hapalom v pozícii hlavného trénera vstúpi slovenská futbalová reprezentácia do novej éry, ktorú odštartuje piatkovým zápasom 1. skupiny B-divízie Ligy národov s Ukrajinou. Nástupca Jána Kozáka má k dispozícii kompletný káder, hráči od pondelkového zrazu trénovali bez úľav s výnimkou Stanislava Lobotku. O štarte stredopoliara Celty Vigo, ktorého trápia problémy s členkom, rozhodnú lekári.Slováci sú v 1. skupine B-divízie Ligy národov po dvoch prehrách na poslednej tretej priečke bez bodového zisku. Pokiaľ sa chcú vyhnúť zostupu do "céčka", musia odplatiť Česku prehru 1:2 z domáceho merania síl. Česko má na konte tri body, Ukrajina s deviatimi už istotne postúpi do najvyššej divízie. Slovenskí futbalisti sa chcú proti Ukrajine naladiť na duel v Prahe priaznivým výsledkom a postarať sa o vydarený debut nového šéfa lavičky.povedal Hapal.V jeho úvodnej nominácii figuruje aj Miroslav Stoch zo Slavie Praha, ktorý sa vrátil do národného mužstva prvýkrát od majstrovstiev Európy 2016. Český kormidelník inak žiadne veľké zmeny neurobil, gro kádra tvoria hráči, ktorí hrávali aj pod jeho predchodcom. Meniť sa však bude herný štýl mužstva.zdôraznil Hapal.Nový slovenský rekordér v počte odohratých medzištátnych zápasov Marek Hamšík verí, že so spoluhráčmi oplatia Ukrajincom a Čechom prehry.Tréner ukrajinskej reprezentácie Andrij Ševčenko plánuje v zápasoch so Slovenskom a Tureckom (20. novembra v Antalyi) vidieť v akcii viacerých nových adeptov na reprezentačný dres. Do jeho nominácie sa dostala až pätica, ktorá čaká na zápasový krst v národnom A-tíme, menovite obrancovia Vasyl Kravec, Ihor Plastun a Vitalij Mykolenko, z útočníkov Andrij Borjačuk a Marjan Šved.uviedol Ševčenko. Najviac skúseností z výberu "žlto-modrých" má brankár a súčasne kapitán Andrij Pjatov (84 medzištátnych zápasov), z hráčov v poli legionár Schalke 04 Gelsenkirchen Jevhen Konopľanka (75 zápasov/18 gólov).Zápas Slovensko - Ukrajina má úvodný výkop v piatok 16. novembra o 20.45 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Povedú ho rozhodcovia z Čiernej Hory na čele s hlavným Nikolom Dabanovičom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. V prvom vzájomnom súboji v rámci Ligy národov prehrali Slováci 0:1 po góle z 80. minúty, ktorý strelil Andrij Jarmolenko z jedenástky. Hralo sa 9. septembra v Ľvove pred prázdnymi tribúnami. Po súboji s Ukrajinou sa slovenskí futbalisti predstavia v pondelok 19. novembra o 20.45 h v Prahe proti domácemu Česku.