Liga národov: Herná mizéria slovenských futbalistov pokračuje, podľahli aj Azerbajdžanu

Liga národov 2022/2023



3. skupina (C-divízia)



Kazachstan - Bielorusko 2:1 (1:1)

Slovensko - Azerbajdžan 1:2 (0:1)



Trnava



Góly: 90.+ Jirka (z pok. kopu) - 44. Dadašov, 90.+ Haghverdi, ŽK: 57. Jirka, 62. Bénes - 19. Almeida, 66. Magomedalijev, 80. Sejdijev, rozhodovali: Collum - McGeachie, Connor (všetci Škót.)



Zostavy:

Slovensko: Rodák - Vallo, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero (83. D. Ďuriš), Lobotka, Bénes (83. Mráz) - Regáli (63. Herc), Boženík (74. Zreľák), Jirka

Azerbajdžan: Magomedalijev - Haghverdi, B. Hüseynov, Mustafazade, Džafargulijev - Machmudov (83. Camalov), Eddy, Almeida (72. Isajev), Kökcü (72. Sejdijev) - Dadašov (77. Qurbanly), Šejdajev



Hlasy



zdroj. RTVS



Kristián Vallo (obranca SR): "Prvý polčas sme mali nejaké situácie, ale nevyužili a z jedine šance súpera sme inkasovali. Mali sme otvorené strany, po zmene strán sme hrali lepšie a na konci sme dostali smolný gól.



Matúš Bero (stredopoliar SR): "Bolí nás to, ale prvý polčas bol z našej strany zvláštny, boli sme zbytočne nervózni. Keď sa pozrieme na druhý polčas, tak to je futbal, ktorým sa chceme prezentovať."



Milan Škriniar (obranca SR, kapitán): "Hlavne prvý polčas sme si chceli skúsiť veci, čo sme cvičili na tréningu. Cez polčas sme nejaké veci zmenili a zlepšila sa naša hra. Mali sme šance, ale musíme ich aj premieňať. My sa na nich nadrieme a súper premení dve z dvoch."



22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Výsledková aj herná mizéria slovenskej futbalovej reprezentácie v Lige národov 2022/2023 pokračuje. Talianskemu trénerovi Francescovi Calzonovi nevyšiel debut na lavičke tímu SR, jeho zverenci v súboji 3. skupiny C-divízie LN prehrali v Trnave s výberom Azerbajdžanu 1:2.Vedenie hostí zariadil tesne pred prestávkou Renat Dadašov, no v nadstavenom čase druhej časti Erik Jirka z pokutového kopu. Rozhodnutie zariadil v piatej minúte extra času Hojjat Haghverdi. Už pred duelom bolo známe, že Slováci nepostúpia späť do B-divízie, keďže výber Kazachstanu v Astane zdolal Bielorusov 2:1 a v predstihu si zaistil prvenstvo v skupine a postup nahor.Účinkovanie v aktuálnej edícii Ligy národov ukončia Slováci v nedeľu v srbskom meste Bačka Topola, v ktorom o 18.00 h vyzvú výber Bieloruska. Bielorusi doteraz získali iba dva body a už sa nevyhnú zostupu, Slováci doteraz získali šesť bodov.V prvom polčase síce slovenskí futbalisti nepredviedli pekný futbal, no mali dve sľubné šance. Erik Jirka však po polhodine hlavičkoval nad a v 37. minúte mieril Matúš Bero do konštrukcie súperovej bránky. Tesne pred prestávkou po centri Ozana Kökcüho presne zakončil Renat Dadašov a hostia viedli 1:0.Po zmene strán sa výber Azerbajdžanu sústredil na bránenie, Slováci dlho bez efektu dobíjali hosťujúcu defenzívu. V nadstavenom čase mali Slováci výhodu pokutového kopu, po faule na Dávida Hancka vyrovnal na 1:1 Erik Jirka. Keď sa už zdalo, že duel sa skončí deľbou bodov, Hojjat Haghverdi po rohovom kope využil nedorozumenie v domácej obrane a zaistil pre hostí cenný triumf.