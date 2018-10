Liga národov: Slováci i Česi sa tešia na atmosféru derby

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

3. kolo Ligy národov:



B-divízia, 1. skupina /sobota 13. októbra o 15.00 h, Štadión Antona Malatinského v Trnave/



SLOVENSKO - Česko



rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.)



Ďalší program 1. skupiny B-divízie Ligy národov:



utorok 16. októbra:



20.45 Ukrajina - Česko /Charkov/



piatok 16. novembra:



20.45 SLOVENSKO - Ukrajina /Trnava/



pondelok 19. novembra:



20.45 Česko - SLOVENSKO /Praha/

Tabuľka:



1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6

2. Česko 1 0 0 1 1:2 0

3. SLOVENSKO 1 0 0 1 0:1 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 12. októbra (TASR) - Futbalové reprezentácie Slovenska a Česka pôjdu do sobotňajšieho vzájomného súboja 1. skupiny B-divízie Ligy národov s víťaznými ambíciami. Iba trojbodový úlovok totiž zreálni šance jedného či druhého tímu na obsadenie prvého miesta, na ktorom sa momentálne "" šesťbodová Ukrajina. Tá v septembrovom asociačnom termíne vyhrala v Uherskom Hradišti nad domácim výberom 2:1 a v Ľvove si poradila so Slovákmi 1:0.Tréner Ján Kozák má k dispozícii prakticky kompletný káder, pre chorobu z neho vypadol len Matúš Kozáčik, ktorý je momentálne brankárska dvojka. Šanca na debut v národnom tíme sa črtá dvojici legionárov z klubov talianskej Serie A - obrancovi Dávidovi Hanckovi (ACF Fiorentina) a útočníkovi Samuelovi Mrázovi (FC Empoli), oboch mladíkov chce tréner Kozák vidieť v akcii. V "" zápase v Trnave ešte pravdepodobne dostanú od začiatku prednosť osvedčené mená, v prípravnom zápase vo Švédsku (v utorok 16. októbra o 20.45 v Štokholme) by sa však mohli objaviť v zostave.Kormidelník slovenského tímu sa na derby s Čechmi teší.želá si Kozák.Po zranení sa do národného tímu vrátil pravý obranca Peter Pekarík. V kariére odohral niekoľko derby s Českom, zväčša mali dobrý koniec a slušnú divácku kulisu: "" uviedol legionár berlínskej Herthy.Na lavičke Česka po septembrovej prehre s Ukrajinou a debakli 1:5 s Ruskom skončil Karel Jarolím, jeho nástupcom sa stal Jaroslav Šilhavý.vyhlásil útočník Patrik Schick z AS Rím.Od rozdelenia spoločného štátu Čechov a Slovákov uplynulo 25 rokov. Najmä stredná a staršia generácia považuje toto derby za mimoriadne prestížne. Schick si vo veku 22 rokov tiež uvedomuje špecifickosť sobotňajšieho súboja:Čechom vypadli z pôvodnej nominácie Josef Hušbauer, Radim Řezník a Lukáš Hejda, stále však disponujú kvalitným tímom.prezradil Šilhavý.Stretnutie Slovensko - Česko má úvodný výkop v sobotu 13. októbra o 15.00 h, povedú ho slovinskí rozhodcovia na čele s hlavným Slavkom Vinčičom. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Predtým sa oba tímy stretli 31. marca 2015 v prípravnom meraní síl v Žiline, Slováci vyhrali 1:0 gólom Ondreja Dudu.