LIGA NÁRODOV: Slovensko zdolalo Ukrajinu

Na snímke sprava Marek Hamšík (Slovensko), Oleksandr Karavajev a Andrij Borjačuk (obaja Ukrajina) počas futbalového stretnutia Ligy národov Slovensko - Ukrajina 16. novembra 2018 v Trnave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

5. kolo Ligy národov - B-divízia, 1. skupina:



Slovensko - Ukrajina 4:1 (2:0)



Góly: 6. Rusnák, 26. Kucka, 52. Zreľák, 61. Mak - 47. Konopľanka, ŽK: Greguš - Burda, Stepanenko, Plastun. Rozhodovali: Dabanovič - Djukič, Djikanovič (všetci ČH), 9764 divákov.



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš - Rusnák, Kucka (30. Bero), Hamšík, Mak (69. Stoch) - Zreľák (82. Ďuriš)



Ukrajina: Bojko - Karavajev, Krivcov (14. Plastun), Burda, Matvijenko - Stepanenko, Malinovskij, Zinčenko - Konopľanka (64. Šaparenko) - Cigankov, Borjačuk (62. Kovalenko)

Ďalší program 1. skupiny B-divízie Ligy národov:



pondelok 19. novembra:



20.45 Česko - SLOVENSKO /Praha/



Tabuľka:

1. Ukrajina 4 3 0 1 5:5 9

2. Česko 3 1 0 2 3:4 3

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 5:4 3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 16. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti zvíťazili v piatkovom zápase 1. skupiny B-divízie Ligy národov v Trnave nad reprezentáciou Ukrajiny 4:1. Účinkovanie v súťaži uzavrú v pondelok 19. novembra v Prahe proti domácemu Česku.Pri debute českého trénera Pavla Hapala dostali Slovensko do vedenia 2:0 góly Alberta Rusnáka a Juraja Kucku v prvom dejstve. Na začiatku druhého Jevgen Konopľanka znížil exportnou strelou, ale v 52. minúte šikovnou pätičkou zvýšil na 3:1 Adam Zreľák a v 61. minúte na 4:1 Róbert Mak. V ôsmom vzájomnom stretnutí s Ukrajinou Slováci zaznamenali druhú výhru pri troch remízach, resp. troch prehrách. Súperovi sa tak výborne revanšovali za septembrovú prehru 0:1 z Ľvova.Ukrajinci už pred duelom na trnavskom ŠAM mali istý postup do A-divízie. Slováci na záchranu v B-divízii potrebujú v Prahe vyhrať akýmkoľvek výsledkom. V októbri v Trnave s postfederálnym rivalom prehrali 1:2.Slováci začali lepšie a už v 6. minúte po prvej nebezpečnejšej akcie otvorili skóre. Krajný obranca Hancko vybojoval na ľavej strane štandardnú situáciu po faule, Hamšík priťukol Rusnákovi a ten ostrým projektilom aj vďaka jemného teču Konopľanku prekonal Brankára Bojka. Hapalovci boli v prvom polčase lepší, hostí do ničoho nepúšťali, lepšie a rýchlejšie kombinovali. V 12. minúte sa vo veľkej šanci ocitol Hamšík, zblízka však netrafil medzi tri žrde. V 19. minúte minul aj Mak a v 23. minúte po ukážkovom centri Hancka hlavičkou v dobrej pozícii Zreľák. Domáci ale zaslúžene zvýšili na 2:0 v 26. minúte, keď spoza šestnástky vystrelil Kucka a lopta po veľkej chybe brankára Bojka prepadla cez jeho rukavice do brány. Kucka sa ale pri strele zranil a musel ho vystriedať Bero. Práve on mohol v 43. minúte dať ďalší gól, ale po šikovnej narážačke so Zreľákom vystrelil len nad.Lepší vstup do druhého polčasu mali Ukrajinci, ktorí v 47. minúte po exportnom voleji Konopľanku znížili. Domácich to však nezaskočilo a odpovedali najlepším možným spôsobom. V 52. minúte najprv trafil po zasekávačke vo vnútri šestnástky Mak do žrde, ale odrazenú loptu Rusnák poslal opäť do ohňa, kde trafil pripraveného Zreľáka, ktorý pätičkou usmernil loptu do brány. V 55. minúte sa opäť Zreľák dostal po centri Hancka do viac ako nádejného zakončenia, ale z blízka trafil len do Bojka a navyše sa pískal faul na brankára hostí. V 61. minúte sa však už Mak dočkal, po ďalšej zasekávačke namieril nechytateľne k ľavej žrdi - 4:1. Diváci sa v chladnom počasí dobre bavili najmä vďaka akciám Slovákov, hoci aj Ukrajina sem tam ukázala nebezpečnejšie zakončenie. V 69. minúte vystriedal Maka Stoch a od divákov sa mu pri návrate do národného tímu dostalo mohutného potlesku. Hostia sa v ďalších fázach prezentovali viacerými dobrými príležitosťami, ale Dúbravka bol na mieste, resp. hráči kouča Ševčenka zlyhávali v koncovke. V 83. minúte mohol dať piaty gól SR striedajúci Ďuriš, ale jeho strelu obrana zblokovala na roh. O chvíľu už loptu aj dostal do siete, pískal sa však ofsajd. V nadstavenom čase si ešte Cigankov dal takmer vlastný gól, keď pri obrannom odkope trafil hornú žrď.