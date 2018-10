LIGA NÁRODOV: Španieli prehrali v šlágri s Anglickom, Island zostúpil

Radosť futbalistov Anglicka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga národov - pondelok:

A-divízia



2. skupina



Island - Švajčiarsko 1:2 (0:0)

Góly: 81. Finnbogason - 52. Seferovič, 67. Lang



Tabuľka:



1. Švajčiarsko 3 2 0 1 9:3 6

2. Belgicko 2 2 0 0 5:1 6

3. Island 3 0 0 3 1:11 0



4. skupina



Španielsko - Anglicko 2:3 (0:3)

Góly: 58. Alcacer, 90.+8 Ramos - 16. a 38. Sterling, 30. Rashford



Tabuľka:



1. Španielsko 3 2 0 1 10:4 6

2. Anglicko 3 1 1 1 4:4 4

3. Chorvátsko 2 0 1 1 0:6 1



B-divízia



3. skupina



Bosna a Hercegovina - Severné Írsko 2:0 (1:0)

Góly: 27. a 73. Džeko



Tabuľka:



1. Bosna a Hercegovina 3 3 0 0 5:1 9

2. Rakúsko 2 1 0 1 1:1 3

3. Severné Írsko 3 0 0 3 1:5 3



C-divízia



2. skupina



Estónsko - Maďarsko 3:3 (1:1)

Góly: 20. Luts, 70. Pikk, 79. Anier - 54. a 82. Szalai, 24. Nagy



Fínsko - Grécko 2:0 (0:0)

Góly: 46. Soiri, 89. Kamara



Tabuľka:



1. Fínsko 4 4 0 0 5:0 12

2. Grécko 4 2 0 2 3:4 6

3. Maďarsko 4 1 1 2 5:6 4

4. Estónsko 4 0 1 3 3:6 1



D-divízia



2. skupina



Bielorusko - Moldavsko 0:0 (0:0)



Luxembursko - San Maríno 3:0 (1:0)

Góly: 4. Turpel, 65. Sinani, 73. Thill, ČK: 54. Gasperoni (San Maríno)



Tabuľka:



1. Luxembursko 4 3 0 1 10:1 9

2. Bielorusko 4 2 2 0 6:0 8

3. Moldavsko 4 1 2 1 2:4 5

4. San Maríno 4 0 0 4 0:13 0

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Španielska prehrali v pondelkovom šlágri 4. skupiny A-divízie Ligy národov 2018/19 doma s Anglickom 2:3. Hostia rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď dva góly strelil Raheem Sterling a raz skóroval Marcus Rashford. V druhom polčase skorigovali skóre striedajúci Paco Alcacer a v závere nadstaveného času Sergio Ramos.Španieli nevyužili možnosť zabezpečiť si v predstihu víťazstvo v skupine, no i napriek prehre sú v tabuľke prví so 6 bodmi. Anglicko má o dva body menej, tretie je s jedným bodom Chorvátsko, ktoré má však zápas k dobru. "La Furia Roja" utrpela prvú domácu prehru v súťažnom zápase za uplynulých 15 rokov.Island prehral na domácom ihrisku v stretnutí 2. skupiny A-divízie so Švajčiarskom 1:2 a vypadol do "béčka". V troch zápasoch nezískali severania ani bod a majú vysoko negatívne skóre 1:11.Edin Džeko rozhodol dvoma gólmi o triumfe Bosny a Hercegoviny nad Severným Írskom 2:0. Domáci majú na čele 3. skupiny B-divízie šesťbodový náskok pred Rakúskom, ktoré ale odohralo o jeden duel menej.