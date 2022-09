Liga národov: Španielsko postúpilo na turnaj Final Four, Česko do béčka

Futbalisti Španielska skompletizovali kvarteto účastníkov turnaja Final Four Ligy národov. V utorňajšom stretnutí záverečného 6. kola zvíťazili na pôde Portugalska 1:0 gólom Alvara Moratu v 88. minúte a o bod sa dostali pred svojho súpera na prvé miesto v 2. skupine A-divízie. Z najvyššej divízie vypadlo Česko po prehre vo Švajčiarsku 1:2.





Portugalsku stačilo na postup dosiahnuť v domácom prostredí nerozhodný výsledok, Španielsko potrebovalo zvíťaziť. Hostia mali v úvode prevahu v držaní lopty a v rozohrávke využívali celú šírku ihriska, no radšej vyčkávali a vyhýbali sa priamočiarejším riešeniam, ktoré by viedli k vyloženým príležitostiam. Portugalci spočiatku prijali v tejto šachovej partii úlohu pozorných obrancov a darilo sa im to bez väčších problémov, s pribúdajúcim časom však začali hrýzť aj vpredu a boli nebezpečnejší. Ruben Neves tvrdo vypálil k žrdi, kde zasiahol španielsky brankár Unai Simon, ktorý neskôr pravou rukou vyrazil aj zakončenie Dioga Jotu pod brvno. Bezgólový stav sa nezmenil ani po strele Bruna Fernandesa do bočnej siete. Na konci úvodného dejstva mohli otvoriť skóre aj hostia, strieľaný center Ferrana Torresa pohladil brvno.Krátko po zmene strán mal svoju prvú tutovku v stretnutí Cristiano Ronaldo, po prihrávke Jotu ho na päťke vychytal Simon a opäť podržal Španielov. Jeho náprotivok Diogo Costa sa prvýkrát výrazne zapotil až v 71. minúte, keď pokryl zblokovanú strelu Moratu. Hostia v závere pritlačili, Diogo Costa zachránil domácich po nebezpečných strelách Nica Williamsa aj Moratu. Španielsky tlak sa však stupňoval a vyvrcholil dve minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď Dani Carvajal odcentroval na zadnú žrď, Williams hlavičkou sklepol na stred a Morata poľahky doklepol loptu do odkrytej siete. V nadstavenom čase mohol vyrovnať Ronaldo, no Simon aj tentoraz vychytal portugalského kapitána. Španielsko sa tak na finálovom podujatí (14. až 18. júna 2023) predstaví v spoločnosti Chorvátska, Talianska a Holandska.Česi museli na záchranu medzi elitou zabodovať naplno, domácim stačilo neprehrať. Hostia vstúpili do duelu dominantne, Tomáš Souček hlavičkoval po rohovom kope v náročnej pozícii iba do švajčiarskeho brankára Yanna Sommera. V 8. minúte si dlhý kop spracoval Adam Vlkanova a z diaľky napálil loptu do brvna. Aj ďalšiu veľkú možnosť mali Česi, Patrik Schick priťukol do druhej vlny Václavovi Černému, jeho prízemnú strelu k vzdialenejšej žrdi vyrazil Sommer na roh. Švajčiari za nevyužité šance kruto trestali, a to hneď dvakrát v priebehu 62 sekúnd. Po centri sprava otvoril hlavičkou skóre nedôsledne pokrytý Remo Freuler a vzápätí zachytil zlú rozohrávku Breel Embolo, naviedol si loptu na hranicu šestnástky a umiestnenou strelou zvýšil na 2:0. Česi sa nevzdali a ešte do prestávky stihli znížiť. Po ľavom krídle potiahol akciu David Zima, od bránkovej čiary poslal spätnú prihrávku a z prvej sa do horného rohu presadil Patrik Schick.Embolo mohol na začiatku druhého dejstva pridať svoj druhý zásah v zápase, ale po zblokovanej hlavičke minul z dorážky z bezprostrednej blízkosti. Ten istý hráč premárnil aj ďalšiu šancu, jeho hlavičku zastavil na vzdialenejšej žrdi Jindřich Staněk, ktorý cez polčas vystriedal v českej bránke Tomáša Vaclíka. Česko mohlo vyrovnať v 59. minúte, po faule Nica Elvediho na Schicka kopalo jedenástku, no Souček neprekonal Sommera, ktorý vystihol smer jeho strely. Takmer prišiel ďalší trest, gól domáceho Rubena Vargasa však neplatil po tom, ako VAR odhalil tesný ofsajd. Česku sa už obrat nepodaril a v nasledujúcom ročníku súťaže bude hrať v "béčku".Postup do "áčka" si vybojovalo Srbsko triumfom v priamom súboji o prvé miesto vo 4. skupine B-divízie na trávniku Nórska 2:0. Švédsko sa nezachránilo, keď doma len remizovalo so Slovinskom 1:1. Z 1. skupiny ide vyššie Škótsko vďaka bezgólovej remíze s Ukrajinou v Krakove. Írsko sa udržalo v druhej najvyššej divízii víťazstvom nad Arménskom 3:2. Grécko už malo vo vrecku posun z 2. skupiny C-divízie a prvenstvo potvrdilo úspechom so Severným Írskom 3:1. Play out čaká na Cyprus po prehre v Kosove 1:5.

6. kolo Ligy národov



A-divízia - 2. skupina:



Švajčiarsko - Česko 2:1 (2:1)



Góly: 29. Freuler, 30. Embolo - 45. Schick







Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)



Gól: 88. Morata







konečná tabuľka:



1. Španielsko 6 3 2 1 8:5 11 - Final Four



2. Portugalsko 6 3 1 2 11:3 10



3. Švajčiarsko 6 3 0 3 6:9 9



4. Česko 6 1 1 4 5:13 4 - zostup







B-divízia - 1. skupina:



Ukrajina - Škótsko 0:0 - hralo sa v Krakove (Poľ.)







Írsko - Arménsko 3:2 (1:0)



Góly: 18. Egan, 52. Obafemi, 90.+1 Brady (z 11 m) - 71. Dašjan, 73. Spercjan. ČK: 89. Hambardzumjan, 90. Dašjan (obaja Arménsko) po 2. ŽK







konečná tabuľka:



1. Škótsko 6 4 1 1 11:5 13 - postup



2. Ukrajina 6 3 2 1 10:4 11



3. Írsko 6 2 1 3 8:7 7



4. Arménsko 6 1 0 5 4:17 3 - zostup







2. skupina:



Albánsko - Island 1:1 (1:0)



Góly: 35. Lenjani - 90.+7 Anderson. ČK: 11. A. Gunnarsson (Island)







konečná tabuľka:



1. Izrael 4 2 2 0 8:6 8 - postup



2. Island 4 0 4 0 6:6 4



3. Albánsko 4 0 2 2 4:6 2



*zostúpilo Rusko v dôsledku vylúčenia Európskou futbalovou úniou (UEFA) za inváziu na Ukrajinu







4. skupina:



Švédsko - Slovinsko 1:1 (1:1)



Góly: 42. Forsberg - 28. Šeško







Nórsko - Srbsko 0:2 (0:1)



Góly: 42. Vlahovič, 54. Mitrovič







konečná tabuľka:



1. Srbsko 6 4 1 1 13:5 13 - postup



2. Nórsko 6 3 1 2 7:7 10



3. Slovinsko 6 1 3 2 6:10 6



4. Švédsko 6 1 1 4 7:11 4 - zostup







C-divízia - 2. skupina:



Grécko - Severné Írsko 3:1 (1:1)



Góly: 14. Pelkas, 55. Masouras, 80. Mantalos - 18. Lavery







Kosovo - Cyprus 5:1 (2:0)



Góly: 52. a 84. Muriqi, 22. Muslija, 45.+1 Rrudhani, 47. Rashani - 81. Roberge







konečná tabuľka:



1. Grécko 6 5 0 1 10:2 15 - postup



2. Kosovo 6 3 0 3 11:8 9



3. Severné Írsko 6 1 2 3 7:10 5



4. Cyprus 6 1 2 3 4:12 5 - play out