Liga národov spoznala víťazov i zdolaných, SR v 3. koši pri žrebe ME

Finálový turnaj LN 2018/19 (5.-9. júna 2019 v Portugalsku, žreb 3. decembra 2018 v Dubline):



Holandsko, Švajčiarsko, Portugalsko (organizátor), Anglicko (víťazi štyroch skupín A-divízie)



postupujúci do A-divízie: Ukrajina, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Dánsko

postupujúci do B-divízie: Škótsko, Fínsko, Nórsko, Srbsko

postupujúci do C-divízie: Gruzínsko, Bielorusko, Kosovo, Macedónsko



zostupujúci v LN (v abecednom poradí):



Chorvátsko (A›B), Cyprus (C›D), Estónsko (C›D), Nemecko (A›B), Island (A›B), Litva (C›D), Severné Írsko (B›C), Poľsko (A›B), Írsko (B›C), Slovinsko (C›D), SLOVENSKO (B›C), Turecko (B›C)



poznámka: Cyprus zostúpil do D-divízie ako najhorší z tretích miest v C-divízii



Barážové turnaje LN:



26.-31. marca 2020, žrebovať sa bude 22. novembra 2019



Nasadenie do košov pri žrebe kvalifikácie EURO 2020 (2. decembra v Dubline):



1. kôš: Švajčiarsko, Portugalsko, Holandsko, Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Poľsko

2. kôš: Nemecko, Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Švédsko, Rusko, Rakúsko, Wales, ČR

3. kôš: SLOVENSKO, Turecko, Írsko, Severné Írsko, Škótsko, Nórsko, Srbsko, Fínsko, Bulharsko, Izrael

4. kôš: Maďarsko, Rumunsko, Grécko, Albánsko, Čierna Hora, Cyprus, Estónsko, Slovinsko, Litva, Gruzínsko

5. kôš: Macedónsko, Kosovo, Bielorusko, Luxembursko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Moldavsko, Gibraltár, Faerské ostrovy

6. kôš: Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, San Maríno

Bratislava 21. novembra (TASR) - V utorok vyvrcholil skupinovou fázou nový projekt Európskej futbalovej únie (UEFA) Liga národov, v ktorej od septembra do novembra participovalo 55 členských krajín v štyroch divíziách. Na finálový turnaj sa z A-divízie kvalifikovalo kvarteto Portugalsko, Švajčiarsko, Anglicko a Holandsko. Slováci zostúpili z B-divízie do "céčka", keď neuspeli v konkurencii Ukrajiny a rivala z ČR. Najväčšiu radosť však nová súťaž prinesie až tým, ktorí si vďaka nej zabezpečia postup na finálový turnaj EURO 2020.Výsledky skupín rozhodli primárne o nasadení reprezentácií do košov pri žrebe kvalifikácie, ktorý sa uskutoční 2. decembra v Dubline. V tom najvyššom nebudú Nemci, ktorí od septembra dosahovali slabé výsledky. Ziskom bodu v Portugalsku za remízu 1:1 sa v ňom naopak udržali Poliaci, ktorí spolu s Nemeckom, Islandom a Chorvátskom vypadli z A-divízie. Slováci budú až v 3. koši a nebudú sa tak môcť v kvalifikácii stretnúť s deviatkou - Turecko, Írsko, Severné Írsko, Škótsko, Nórsko, Srbsko, Fínsko, Bulharsko a Izrael.Teoreticky 16 krajín získalo istotu záložného plánu, resp. "zlatej príležitosti" v prípade, že nepostúpia na ME cez kvalifikáciu a budú tak bojovať o druhú šancu v baráži LN v marci 2020. Je medzi nimi napríklad aj víťaz 1. skupiny D-divízie Gruzínsko pod vedením bývalého reprezentačného trénera SR Vladimíra Weissa. Jeho súpermi v baráži budú Bielorusi, Macedónčania a Kosovčania. Samozrejme, ak by si senzačne niekto z týchto krajín vybojoval postup cez kvalifikáciu, na štvorčlennom turnaji by ho nahradila v poradí najlepšia ďalšia reprezentácia v renkingu LN (UEFA Nations League rankings).Kosovo si postup do C-divízie, resp. účasť v play off LN zabezpečilo v utorok triumfom 4:0 nad Azerbajdžanom, ktorý zariadil hetrik Arbera Zeneliho, 23-ročného stredopoliara holandského Heerenveenu. Podarilo sa mu to len dva roky po tom, ako ho UEFA uznala za riadneho člena a zaradila do jej národných súťaží.EURO 2020 sa bude konať v 12 krajinách po celom kontinente od Írska až po Azerbajdžan a ani jedna z nich nemá účasť garantovanú. Pôvodne sa malo hrať aj v Belgicku, ale Brusel odstúpil pre zlyhanie projektu nového štadióna. Šampionát sa začne 12. júna 2020 v Ríme a vyvrcholí 12. júla v londýnskom Wembley, na ktorom sa budú hrať aj obe semifinále. O ME sa bude súperiť v desiatich kvalifikačných skupinách, päť z nich bude päťčlenných a päť šesťčlenných. Postup si vybojujú prví dvaja z každej z desiatich skupín. Ďalšie štyri miestenky určí baráž LN. Účastníci Final Four LN majú istotu účasti v 5-člennej skupine kvalifikácie ME, aby sa im otvorilo termínové okno na odohratie turnaja v júni 2019. Hrať sa bude v Portugalsku v Porte (Estádio do Dragao) a v Guimaraes (Estádio D. Afonso Henriques). Žreb, ktorý dá dokopy semifinalistov, sa uskutoční 3. decembra v Dubline. Portugalsko ako organizátor má istotu, že ho bude hrať 5. júna, druhé sa uskutoční o deň neskôr. Víťaz prvého ročníka LN bude známy po finále v nedeľu 9. júna, v ten istý deň sa bude hrať aj o bronz.Prvý šampión LN okrem 71 cm vysokej striebornej trofeje dostane aj finančnú prémiu 7,5 milióna eur. Za druhé miesto vypísala UEFA prémiu 6,5 milióna, bronzový tím dostane 5,5 milióna a štvrtý 4,5 milióna. V týchto sumách už je zarátaný bonus (štartovné) 3 miliónov pre všetkých štyroch účastníkov, ktorý pozostáva z 1,5 milióna ako štartovné pre všetkých účastníkov A-divízie, resp. prémie 1,5 milióna za víťazstvo v skupine najvyššej divízie. Riadiaci orgán celkovo na štartovné a bonusy vyplatí 55 krajinám v LN sumu 76,25 miliónov eur. Slováci dostali za účasť v 1. skupine B-divízie 1 milión eur, ak by ju vyhrali, zinkasovali by ďalší milión.