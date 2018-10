LIGA NÁRODOV: V 3. a 4. kole šlágre vo Francúzsku či Chorvátsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 3. a 4. kola LN 2018:

štvrtok 11. októbra:



A-divízia



3. skupina

20.45 Poľsko - Portugalsko /Chorzów/



B-divízia



2. skupina

21.45 Rusko - Švédsko /Kaliningrad/



C-divízia



1. skupina

20.45 Izrael - Škótsko /Haifa/



4. skupina

20.45 Litva - Rumunsko /Vilnius/

20.45 Čierna Hora - Srbsko /Podgorica/



D-divízia



3. skupina

20.45 Faerské ostrovy - Azerbajdžan /Tórshavn/

20.45 Kosovo - Malta /Priština/



piatok 12. októbra



A-divízia



2. skupina

20.45 Belgicko - Švajčiarsko /Brusel/



4. skupina

20.45 Chorvátsko - Anglicko /Rijeka/



B-divízia



3. skupina

20.45 Rakúsko - Severné Írsko /Viedeň/



C-divízia



2. skupina

20.45 Grécko - Maďarsko /Atény/

20.45 Estónsko - Fínsko /Tallinn/



D-divízia



2. skupina

20.45 Moldavsko - San Maríno /Kišiňov/

20.45 Bielorusko - Luxembursko /Minsk/



sobota 13. októbra



B-divízia



1. skupina

15.00 SLOVENSKO - Česko /Trnava/



A-divízia



1. skupina

20.45 Holandsko - Nemecko /Amsterdam/



4. skupina

20.45 Írsko - Dánsko /Dublin/



C-divízia



3. skupina

18.00 Nórsko - Slovinsko /Oslo/

20.45 Bulharsko - Cyprus /Sofia/



D-divízia



1. skupina

18.00 Lotyšsko - Kazachstan /Riga/

18.00 Gruzínsko - Andorra /Tbilisi/



4. skupina

18.00 Arménsko - Gibraltár /Jerevan/

20.45 Macedónsko - Lichtenštajnsko /Skopje/



nedeľa 14. októbra



A-divízia



3. skupina

20.45 Poľsko - Taliansko /Chorzów/



B-divízia



2. skupina

18.00 Rusko - Turecko /Soči/



C-divízia



1. skupina

20.45 Izrael - Albánsko /Beer Ševa/



4. skupina

15.00 Rumunsko - Srbsko /Bukurešť/

20.45 Litva - Čierna Hora /Vilnius/



D-divízia



18.00 Faerské ostrovy - Kosovo /Tórshavn/

18.00 Azerbajdžan - Malta /Baku/



pondelok 15. októbra



A-divízia



2. skupina

20.45 Island - Švajčiarsko /Reykjavík/

20.45 Španielsko - Anglicko /Sevilla/



B-divízia



2. skupina

20.45 Bosna a Hercegovina - Severné Írsko /Sarajevo/



C-divízia



2. skupina

20.45 Estónsko - Maďarsko /Tallinn/

20.45 Fínsko - Grécko /Tampere/



D-divízia



20.45 Bielorusko - Moldavsko /Minsk/

20.45 Luxembursko - San Maríno /Luxemburg/



utorok 16. októbra



A-divízia



1. skupina

20.45 Francúzsko - Nemecko /Paríž/



B-divízia



4. skupina

20.45 Írsko - Wales /Dublin/



1. skupina

20.45 Ukrajina - Česko /Charkov/



C-divízia



3. skupina

20.45 Nórsko - Bulharsko /Oslo/

20.45 Slovinsko - Cyprus /Ľubľana/



D-divízia



1. skupina

16.00 Kazachstan - Andora /Astana/

20.45 Lotyšsko - Gruzínsko /Riga/



4. skupina

18.00 Arménsko - Macedónsko /Jerevan/

20.45 Gibraltár - Lichtenštajnsko /Gibraltár/



Tabuľky:

A-divízia



1. skupina:



1. Francúzsko 2 1 1 0 2:1 4

2. Nemecko 1 0 1 0 0:0 1

3. Holandsko 1 0 0 1 1:2 0



2. skupina:



1. Švajčiarsko 1 1 0 0 6:0 3

2. Belgicko 1 1 0 0 3:0 3

3. Island 2 0 0 2 0:9 0



3. skupina:



1. Portugalsko 1 1 0 0 1:0 3

2. Poľsko 1 0 1 0 1:1 1

3. Taliansko 2 0 1 1 1:2 1



4. skupina:



1. Španielsko 2 2 0 0 8:1 6

2. Anglicko 1 0 0 1 1:2 0

3. Chorvátsko 1 0 0 1 0:6 0



B-divízia



1. skupina:



1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6

2. Česko 1 0 0 1 1:2 0

3. SLOVENSKO 1 0 0 1 0:1 0



2. skupina:



1. Rusko 1 1 0 0 2:1 3

2. Turecko 2 1 0 1 4:4 3

3. Švédsko 1 0 0 1 2:3 0



3. skupina:



1. Bosna a Hercegovina 2 2 0 0 3:1 6

2. Severné Írsko 1 0 0 1 1:2 0

3. Rakúsko 1 0 0 1 0:1 0



4. skupina:



1. Dánsko 1 1 0 0 2:0 3

2. Wales 2 1 0 1 4:3 3

3. Írsko 1 0 0 1 1:4 0



C-divízia



1. skupina:



1. Škótsko 1 1 0 0 2:0 3

2. Albánsko 2 1 0 1 1:2 3

3. Izrael 1 0 0 1 0:1 0



2. skupina:



1. Fínsko 2 2 0 0 2:0 6

2. Maďarsko 2 1 0 1 2:2 3

3. Grécko 2 1 0 1 2:2 3

4. Estónsko 2 0 0 2 0:2 0



3. skupina:



1. Bulharsko 2 2 0 0 3:1 6

2. Nórsko 2 1 0 1 2:1 3

3. Cyprus 2 1 0 1 2:3 3

4. Slovinsko 2 0 0 2 2:4 0



4. skupina:



1. Čierna Hora 2 1 1 0 2:0 4

2. Srbsko 2 1 1 0 3:2 4

3. Rumunsko 2 0 2 0 2:2 2

4. Litva 2 0 0 2 0:3 0





D-divízia



1. skupina:



1. Gruzínsko 2 2 0 0 3:0 6

2. Andora 2 0 2 0 1:1 2

3. Lotyšsko 2 0 1 1 0:1 1

4. Kazachstan 2 0 1 1 1:3 1



2. skupina:



1. Luxembursko 2 2 0 0 7:0 6

2. Bielorusko 2 1 1 0 5:0 4

3. Moldavsko 2 0 1 1 0:4 1

4. San Maríno 2 0 0 2 0:8 0



3. skupina:



1. Kosovo 2 1 1 0 2:0 4

2. Faerské ostrovy 2 1 0 1 3:3 3

3. Azerbajdžan 2 0 2 0 1:1 2

4. Malta 2 0 1 1 2:4 1



4. skupina:



1. Macedónsko 2 2 0 0 4:0 6

2. Lichtenštajnsko 2 1 0 1 3:2 3

3. Arménsko 2 1 0 1 2:3 3

4. Gibraltar 2 0 0 2 0:4 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Od štvrtka 11. októbra pokračuje nový projekt futbalovej Ligy národov UEFA 2018/19, ktorý aj tento raz ponúkne zaujímavé šlágre. V piatok hostia Chorváti v Rijeke Angličanov, v sobotu je na programe derby rivalov Holandska s Nemeckom v Amsterdame, v pondelok nastúpia Španieli proti Anglicku a v utorok si v Paríži zmerajú sily dvaja poslední majstri sveta z Francúzska a Nemecka. Druhý zápas v LN čaká aj reprezentáciu Slovenska, ktorá sa v sobotu stretne v Trnave v derby s Českou republikou. V 1. skupine B-divízie sa odohrá zápas aj v utorok 16. októbra, Ukrajina v ňom privíta sobotňajšieho súpera Slovákov.Piatkový šláger v A-divízii medzi Chorvátskom a Anglickom bude reprízou semifinále futbalových MS 2018 v Rusku, v ktorom Chorváti zvíťazili v Moskve 2:1 po predĺžení. V Rijeke budú mať "Vatreni" čo naprávať, keďže v prvom zápase LN podľahli v Elche Španielsku zahanbujúco 0:6.uviedol tréner Chorvátov Zlatko Dalič pre portál sport.hr. Jeho zverenci odohrali v utorok prípravný zápas s treťoligistom z Bjelovaru, ktorý sa hral pri príležitosti 110. výročia založenia klubu. Chorváti v ňom triumfovali 15:1.Pútavý by mal byť aj utorkový šláger v Paríži, kde úradujúci svetoví šampióni Francúzi hostia Nemcov, ktorí na mundiale triumfovali pred 4 rokmi v Brazílii. "Les Bleus" sa pred týmto duelom stretnú v príprave vo štvrtok 11. októbra v Guingampe s Islandom. Nemcov trápia pred dvojzápasom v LN zranenia, tréner Joachim Löw najskôr musel škrtnúť z nominácie Kaia Havertza a Marca Reusa, neskôr aj Antonia Rüdigera. V týždni sa k maródom pridali aj ďalší hráči Kevin Trapp a Leon Goretzka. Dlhšie trápia zranenia Ilkaya Gündogana a Nilsa Petersena. Nemecký kouč preto doplnil do nominácie Emreho Cana, Bernda Lena a Serga Gnabryho.povedal Löw pre magazín Kicker.Aj Španieli využijú asociačný termín okrem zápasu LN tiež na prípravu. Vo štvrtok 11. októbra sa predstavia v príprave vo Walese na štadióne v Cardiffe, na ktorom sa v roku 2017 hralo finále Ligy majstrov. O štyri neskôr sa "La Furia Roja" stretne v Seville s Anglickom. Tréner Luis Enrique na tento dvojzápas nominoval obrancu Marca Bartru, ktorý by mohol nahradiť zadáka FC Barcelona Gerarda Piquého. Ten po MS v Rusku ukončil reprezentačnú kariéru. Pre zranenie však nemohol tréner Španielov nominovať hráčov Realu Madrid Isca a Daniho Carvajala a ani Sergiho Roberta, Iniga Martineza a Diega Costu.uviedol Enrique pre denník AS.