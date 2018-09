Liga Severu postupne vráti štátu milióny, ktoré spreneverila

Na snímke taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 19. septembra (TASR) - Liga Severu - krajne pravicová strana talianskeho ministra vnútra a zároveň vicepremiéra Mattea Salviniho - súhlasila s tým, že postupne vyplatí štátu peniaze, ktoré v minulosti spreneverila z verejných zdrojov. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s tým, že takouto dohodou ukončila strana spor s prokuratúrou, ktorý potenciálne mohol viesť až k jej bankrotu, respektíve zániku.Liga Severu by mala vrátiť dovedna 49 miliónov eur, ktorými sa v rokoch 2008-10 obohatila na úkor štátu. Tie mala strana získať na základe zákona o kompenzáciách výdavkov politických strán na predvolebnú kampaň v čase, keď bol jej predsedom Umberto Bossi.Súčasný šéf strany Matteo Salvini, ktorý je talianskym vicepremiérom i ministrom vnútra, trval na tom, že jeho strana je bez peňazí a nemala by platiť za chyby svojho predošlého vedenia. Právni zástupcovia Ligy Severu však napriek tomu vyrokovali, že strana bude platiť ročne prinajmenšom 600.000 eur, vďaka čomu by svoj dlh mala splatiť asi za 76 rokov, keďže tri milióny už štátu vrátila.povedal v stredu pre štátny rozhlas a televíziu (RAI) janovský prokurátor Francesco Cozzi.Samotný Salvini ešte v utorok pre televíznu stanicu La7 uviedol, že "Bez dohody s prokuratúrou však Liga Severu riskovala vyhlásenie bankrotu - súd totiž povolil okamžité zmrazenie všetkých jej finančných prostriedkov. V súvislosti so sporom sa objavili i špekulácie, že táto populistická strana si zmení meno len preto, aby sa vyhla súdnym príkazom, približuje DPA.Zakladateľa a bývalého šéfa Ligy Severu Umberta Bossiho i bývalého pokladníka strany Francesca Belsita usvedčili vlani v súvislosti s prípadom zo sprenevery 49 miliónov eur. Časť spreneverených peňazí mala byť použitá na súkromné účely, zvyšok mal slúžiť politickým zámerom, avšak nebol správne vyfakturovaný.