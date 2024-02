Lige majstrov streda: Bayern si v Lige majstrov trúfa na Lazio, Musiala: Musíme tvoriť

V stredu 14. februára pokračuje futbalová Liga majstrov ďalšími dvoma zápasmi osemfinále. Francúzsky šampión Paríž St. Germain bez zraneného slovenského obrancu Milana Škriniara privíta španielsky Real Sociedad San Sebastian a nemecký majster Bayern Mníchov sa predstaví na pôde talianskeho Lazia Rím.





Lazio sa s Bayernom stretlo v najprestížnejšej klubovej súťaži dvakrát. V sezóne 2020/21 zvíťazil v oboch dueloch bavorský tím, doma 2:1 a vonku 4:1. Zverenci Thomasa Tuchela sú favoriti na postup aj tentoraz, hoci v Bundeslige sa im nedarí ideálne. V uplynulých piatich dueloch dvakrát prehrali, ťažko trávili najmä víkendovú prehru v Leverkusene 0:3. Bayer vďaka nej odskočil rivalovi v boji o titul na päť bodov.O tom, že Mníchovčania sú pred dvojzápasom s Rimanmi favorizovaným tímom, svedčí aj ich bilancia v LM na ihriskách súperov. Zvíťazili v siedmich z uplynulých ôsmich zápasov. Utrpeli jedinú prehru v tomto období a to vo štvrťfinále v apríli 2023 na ihrisku Manchestru City (0:3).Lazio nemá dobrú formu, v lige je až na 8. mieste, no cez víkend uspelo na ihrisku Cagliari 3:1. "Musíme dôverovať našej taktike, ísť do situácií jeden na jedného a dostávať sa do prečíslení. Keď náš súper bráni hlboko, nie je toľko jednoduchých riešení, takže musíme byť kreatívni," uviedol pre klubový web ofenzívny stredopoliar Bayernu Jamal Musiala. "Bude dôležité, aby naša energetická úroveň bola na maxime," dodal 20-ročný futbalista.Parížania sa naladili na osemfinále triumfom v Lille 3:1 a s 11-bodovým náskokom vedú Ligue 1 pred Nice. Ich útočný tromf Kylian Mbappe cez víkend pre menšie zranenie nehral, na zápas proti San Sebastianu však bude k dispozícii. "Lille má dobrý tím a preveril nás. Myslím si, že to bol dobrý test pred stredajším zápasom. Môžeme byť na seba hrdí a je na nás, aby sme sa dobre pripravili. Sme sebavedomí a počas tréningu musíme pokračovať v dobrej práci a počúvať pokyny trénera. A myslím si, že ak to urobíme, výsledok bude dobrý," povedal pre klubový web Randal Kolo Muani, autor tretieho gólu PSG do siete Lille.Španielsky klub naopak nezvíťazil už v troch zápasoch za sebou, naposledy podľahol v sobotu doma Osasune 0:1. Chýbal mu kapitán Mikel Oyarzabal a tréner Imanol Alguacil zatiaľ nevie, či bude mať svoju oporu k dispozícii v Parku Princov: "Pocestuje s nami, ale či bude môcť hrať, bude známe až tesne pred zápasom."

osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy:



streda 14. februára



21.00 Lazio Rím - Bayern Mníchov /rozhodujú: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)/



21.00 Paríž St. Germain - Real Sociedad San Sebastian /rozhodujú: Guida - Carbone, Peretti (všetci Tal.)/