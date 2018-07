Limit na OH mládeže 2018 v Buenos Aires splnili štyria atléti SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Limity na Olympijské hry mládeže 2018 v Buenos Aires splnili:

Andrej Paulíny - 1500 m

Ľubomír Kubiš - 10 000 m chôdza

Lenka Kovačovicová – 100 m a Oliver Murcko – 200 m.



Rekordy SR na ME U 18 v Gyri:



Petra Hanuliaková – oštep 47,87 m

štafeta 100-200-300-400 m – 1:55,80 min

Anita Stachová 2000 m prekážok- 7:09,82 min.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) – Úspešná slovenská výprava na II. ME v atletike do 18 rokov v Györi sa v pondelok vrátila domov. V medailovej bilancii krajín skončila s jedným bronzom na 26. mieste, v bodovaní krajín (1. - 8. miesto) mu patrila 25. priečka s 15 bodmi za jedno 3. miesto (Andrej Paulíny v behu na 1500 m), jedno 4. miesto (Ľubomír Kubiš 10 000 m chôdza) a jedno 5. miesto (štafeta chlapcov na 100 - 200 - 300 - 400 m).povedal na tlačovej konferencii po návrate tréner reprezentácie SR 18 Milan Laurenčík.Bronzovú medailu v behu na 1500 m získal Paulíny z AK ZŤS Martin.Paulínyho bronzová medaila je cennejšia o to viac, že doma v Martine nemá ideálne podmienky na tréning.