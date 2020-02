Lina Mayer bude predskokanom X Ambassadors

Americká alternatívna rocková kapela X Ambassadors, známa aj pod skráteným názvom XA sa predstaví 9. marca slovenským fanúšikom na koncerte v bratislavskom klube MMC. Trojica muzikantov Sam Harris (spev, gitary), Casey Harris (klávesy) a Adam Levine (bicie), ktorá je na scéne od roku 2009, vydala v júni minulého roka druhú štúdiovku Orion, ktorú predstavujú na The Orion Tour. TASR informovali zástupcovia agentúry XL Group, ktorá kapelu na Slovensko priváža.





Formáciu X Ambassadors založili bratia Sam a Casey Harris v roku 2009, ešte v tom roku vydali aj ľ Ambassadors. V júni 2015 vydali debutový album VHS. Najväčší úspech z neho mali piesne Renegades a Unsteady, ktoré sa dostali do prvej dvadsiatky. Album samotný bodoval v prvej desiatke. Orion je ich druhým štúdiovým počinom. Pochváliť sa môžu množstvom úspešných spoluprác s kapelami ako Imagine Dragons, The Lumineers, Panic at the Disco!, Jimmy Eat World, alebo Eminem.Predskokanom ich bratislavského koncertu bude domáca speváčka Lina Mayer, ktorú si vybrala samotná kapela X Ambassadors spomedzi viacero uchádzačov. Lina Mayer je jednou z najvýraznejších tvárí súčasnej popovej hudby na Slovensku. Je autorkou rádiových hitov ako Personal sky, ktorý speváčku dostal na popredné miesta rádiových hitparád. Postupne si tak začala získavať pozornosť médií a fanúšikov, o čom svedčí aj rádiové ocenenie Objav roka 2016 a Speváčka roka 2017 Rádia Európa 2. Nasledovali ďalšie úspešné rádiové single ako Nothing, či Don't leave me now. Tie speváčka spolu s ďalšími skladbami pretavila do svojho štúdiového albumu vydanom v apríli 2019. Ten jej pokrstila a capellová formácia Fragile, ktorej je zároveň aj členkou. Pravidelne koncertuje nielen s nimi, ale aj s vlastnou kapelou, objavila sa vo viacerých úspešných televíznych projektoch, zložila a naspievala titulnú skladbu k českému filmu Pojedeme k moři, ktorý režíroval Jiří Mádl.