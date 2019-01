Lina Mayer predstavuje nový singel So high

Na snímke Lina Mayer. Foto: YouTube/SCR Foto: YouTube/SCR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Speváčka Lina Mayer prichádza na hudobnú scénu s novým singlom So high. Od vydania hitu Personal Sky speváčka prispela do slovenského rádiového éteru hitmi, ktoré v pravidelných intervaloch bodovali v hitparádach i rotáciách. Všetky svoje úspešné single sa rozhodla tento rok vydať na debutovom albume. Vznikne tak unikátne CD, a hoci je debutové, bude obsahovať viaceré hity.vysvetľuje Lina Mayer, prečo sa rozhodla vydať svoj debutový album po dlhom čakaní práve v tomto roku.Lina Mayer sa stala unikátnym zjavom na našej hudobnej scéne v roku 2015, kedy predstavila svoj singel Personal Sky, ktorým prvýkrát výrazne upútala záujem médií aj verejnosti, a ktorý sa stal okamžite hitom slovenských rádií. Od tej chvíle sa vydala v dnešnej dobe veľmi obľúbenou cestou vydávania samostatných singlov. Po troch rokoch sa rozhodla, že všetky doterajšie single zhromaždí a vydá na albume, aby tak symbolicky uzavrela jednu svoju umeleckú éru a odštartovala novú.Vydanie albumu má Lina naplánované na marec tohto roka a jeho výroba sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze. Zatiaľ čo vrcholí finalizácia albumu, Lina sa rozhodla poslať svojim fanúšikom nový singel So high, aby im čakanie na album spríjemnila a skrátila.Singel So high vznikol v nahrávacom štúdiu Studio 7 pod taktovkou Lininho dvorného producenta Randyho Gnepu. Autorkou textu i hudby je Lina, rovnako ako pri všetkých jej doterajších skladbách. Po poslednom singli Falling, ktorý priniesol do éteru novú, pokojnejšiu atmosféru, sa Line podľa jej vlastných slov žiadalo trochu zmeny, niečo svieže, s trochou energie a ľahkosti.