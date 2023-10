Lindemann, spevák skupiny Rammstein, vystúpi 24. novembra v Bratislave

Spevák skupiny Rammstein Till Lindemann pripravil na jeseň pre fanúšikov niekoľko prekvapení, zverejnil nové klipy a chystá ďalší sólový album. Ten predstaví 24. novembra na Slovensku v koncerte plnom pyrotechnických efektov. Jeho mládeži do 18 rokov neprístupná šou sa presúva z pôvodne plánovanej Incheba Expo arény do NTC arény.





Spevák, textár a metalový génius Till Lindemann, ktorý nedávno oslávil životné jubileum 60 rokov, ohlásil vydanie ďalšieho sólového albumu. Tentokrát skutočne sólového, a to bez Petra Tägtgrena, ktorý bol na jeho predchádzajúcich dvoch albumoch výraznou hudobnou silou. Informáciu uviedol do sveta krvavým klipom k titulnému songu Zunge. A nedávno predstavil dokonca klip, v ktorom spojil skladby Lecker, Nass a Schweiss do jedného minifilmu. Lindemann má na nových projektoch viacerých spolupracovníkov. Lecker a Nass napísal berlínsky producent Daniel Karelly, o Sweiss sa postaral producent Sky Van Hoff, ktorý sa v minulosti podieľal na piesni Ich Hasse Kinder a niekoľkých skladbách skupiny Rammstein, okrem iných Deutschland alebo Zeit.Novinky predvedie nemecký umelec na tohtoročnom európskom turné. Jeho súčasťou je aj Bratislava a Praha, kde predvedie špeciálne úpravy hitov, experimentálne hudobné nápady, videoprojekcie a pyrotechnické efekty. Nebudú chýbať skladby Ich hasse Kinder, Steh' Auf, Platz Eins alebo Praise Abort."Šou Tilla Lindemanna pricestuje na štyroch kamiónoch a v dvoch obytných autobusoch. Jeho sprievod zahŕňa 50 ľudí, ktorí sa dokonale starajú o bezpečnosť a organizáciu koncertu. V Bratislave bude mať dve predkapely, špeciálne efekty a videoprojekciu. Nič podobné ste ešte nezažili, máte sa na čo tešiť," hovoria organizátori koncertu.

Vstupenky online https://www.ticketportal.sk/event/301229?ID_partner=60