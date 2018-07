Linden už nebude pracovať ako prezident hokejových operácií Vancouveru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vancouver 26. júla (TASR) - Trevor Linden opustil post prezidenta hokejových operácií klubu NHL Vancouver Canucks. Strany sa rozišli v dobrom, Linden sa rozhodol venovať iným oblastiam. Vo funkcii pôsobil viac než štyri roky, odkedy v apríli 2014 nahradil Mikea Gillisa.Generálny manažér Jim Benning prevezme úlohy, ktoré dosiaľ patrili Lindenovi. Vancouver sa neprebojoval do play off v štyroch z predchádzajúcich piatich ročníkov.povedal pre agentúru AP 48-ročný bývalý kapitán Vancouveru. Počas devätnástich sezón v NHL nazbieral za Canucks, Montreal Canadiens, New York Islanders a Washington Capitals 375 gólov a 492 asistencií.