Linhart odchádza zo Sme rodina, ultimátum vypršalo a dosiaľ dostal len prázdne sľuby

Ultimátum vypršalo

Dokončenie Potravinového semaforu

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR Patrick Linhart opúšťa poslanecký klub Sme rodina. Požaduje tiež okamžitú demisiu vlády. Jeho podpora pre novú vládu závisí od jej zloženia, no podmieňuje ju tým, aby v nej neboli Roman Mikulec ani I gor Matovič (obaja OĽaNO).„Inak nemáme ani o čom diskutovať," napísal Linhart v jednom zo statusov na sociálnej sieti.Svoj rozhodnutie zdôvodnil tým, že jeho ultimátum vypršalo a dosiaľ dostal len prázdne sľuby.Minister Samuel Vlčan na tlačovej konferencii ohlásil, že Potravinový semafor zafinancuje zo svojich zdrojov, ktoré ale podľa Linharta nemá a dosiaľ tak neurobil, hoci času mal dostatok. Poslanec dodal, že pred voľbami vyhlásil, že bude podporovať akýkoľvek politický subjekt, ktorý mu so zavedením Potravinového semaforu pomôže.Tento sľub sa mu ale nepodarilo naplniť, hoci tvrdí, že klub Sme rodina i Boris Kollár mu boli oporou a podporovali ho.Minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič dostal 14. decembra od poslanca Linharta ultimátum, aby ministerstvo pôdohospodárstva okamžite dostalo financie na dokončenie Potravinového semaforu. Ako avizoval Linhart v tlačovej správe, ak mu Matovič nevyhovie, koalícia môže prísť o ďalšieho poslanca.„Dosť bolo sľubov a ja to nevzdám. Som nútený hrať va banque. Išiel som do politiky s jasným cieľom a nevzdám sa ho," uviedol Linhart.