Linka A pražského metra asi dve hodiny nemohla využívať celú trasu

Praha 21. októbra (TASR) - Presakovanie vody do stanice metra Bořislavka v českej metropole vyšetruje pražská polícia. Informoval o tom internetový server Novinky.cz.K poškodeniu tubusu metra a následnému presakovaniu vody do koľajiska, ktoré v nedeľu spôsobilo asi dvojhodinové dočasné prerušenie prevádzky na časti trasy linky metra A, spôsobila podľa hovorkyne dopravného podniku Anety Řehkovej zrejme ťažká technika a stavebné práce nad tunelom metra.Podľa jej slov pre internetový server iDNES.cz statik súhlasil s obnovením prevádzky na dočasne odstavenom úseku metra. Zatiaľ tam došlo k provizórnej oprave, ktorej podstatou je limitovanie presakovania vody, trvalá oprava sa bude riešiť. Tunelový vodovod však nebol porušený.Stanicu metra Bořislavka uviedli do prevádzky v roku 2015.