Linka detskej dôvery funguje aj cez Vianoce, deti i mladiství môžu zavolať so žiadosťou o radu či pomoc

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Na Linku detskej istoty (LDI) sa mladiství aj deti dovolajú aj cez Vianoce. Informovala o tom koordinátorka Dištančného poradenstva LDI Táňa Ivanič Rybanská.Priblížila, že každoročne počas vianočných sviatkov evidujú na linke zvýšený počet hovorov, četov aj mailov. Zároveň podotkla, že tento rok je z dôvodu pretrvávania pandémie COVID-19 nárast hovorov na linke oveľa väčší.Linka v roku 2020 zaznamenal 85 percentný nárast kontaktov. Na jar a počas jesene sa 90 percent volaní či četov týkalo koronavírusu. Volania prichádzali najmä od mladých ľudí vo veku od 12 do 18 rokov (71 percent).Rybanič uviedla, že na Linku pomoci pre deti a mladých ľudí sa každoročne obráti so žiadosťou o radu či pomoc viac ako 100-tisíc detí, no kontaktujú ich aj dospelí a od vypuknutia pandémie evidujú aj zvýšený počet seniorov.„V čase sviatkov volajú na našu Linku často mladí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, ale napríklad aj deti z detských domov, sociálnych zariadení, či z rómskych komunít,“ priblížila.Doplnila, že zaznamenávajú aj viac hovorov, ktoré sa týkajú násilia v rodine, zanedbávania a zneužívania dieťaťa či psychického a fyzického týrania, sexuálneho zneužívania, rôznych zdravotných problémov a závislostí. Mnohé z problémov si vyžadujú aj krízovú intervenciu.Mladí ľudia aj deti môžu zavolať na číslokedykoľvek, keďže linka funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Volanie je bezplatné, anonymné a pre celé Slovensko.Okrem tejto linky prevádzkuje LDI aj Linku pre nezvestné deti ako aj On-line poradňu LDI cez čet a mail a dve rodičovské poradne. Denne na LDI riešia zhruba 270 kontaktov, avšak ako dodala Rybaničová, pre nedostatok financií nedokážu vybaviť v priemere ďalších 200 hovorov.Linka detskej istoty funguje nepretržite 25 rokov. Za toto obdobie eviduje tri milióny volaní, četov a mailov nielen od mladých ľudí a detí, ale aj rodičov či iných dospelých.V LDI pracuje 60 poradcov so špeciálnym odborným výcvikom v dištančnom poradenstve. Tím je zložený zo psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych a liečebných pedagógov ako aj supervízorov odborníkov s 20-ročnou praxou.