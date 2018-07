Linka po zlatom double: Bola to krásna rozlúčka s kategóriou U23

Na archívnej snímke kajakár Tibor Linka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Tibor Linka sa rozlúčil s kategóriou do 23 rokov štýlovým spôsobom, keď na ME v talianskom Auronze získal dve zlaté medaily. So Samuelom Balážom triumfoval v K2 na 1000 m a ďalší titul pridal v K4 na 500 m spoločne so svojím parťákom z kádvojky, Milanom Fraňom a Csabom Zalkom.MEJ a U23 priniesli pre Slovákov medailovú žatvu. Juniorka Lucia Valová vybojovala najcennejší kov v C1 na 500 m a na dvestovke ukoristila striebro rovnako ako junior Matúš Jedinák v K1 na 200 m.uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii šéf sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Robert Petriska.Linka ohodnotil šampionát v Auronze maximálnou známkou.uviedol Linka, strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro v K4 na 1000 m.Baláž mal pred šampionátom medailové ambície, s dvomi zlatými však nepočítal.povedal pre TASR.Valovej sa o zlate v C1 ani nesnívalo.Šéfa juniorskej reprezentácie Slovenska Mariána Tesárika výkon talentovanej Slovenky nadchol.