Linka zdravia pre Ukrajinu: Odídenci z Ukrajiny budú mať prístup k ďalším bezplatným zdravotným službám

Zdravotné konzultácie so slovenskými špecialistami z rôznych medicínskych oblastí (napr. internista, pediater, gynekológ, onkológ, ORL, endokrinológ alebo infektológ).



Psychologické poradenstvo, ktoré im pomôže lepšie sa vyrovnať s traumou z vojny a neistoty.



Vybrané krvné testy a odbery nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ide napríklad o kompletný krvný obraz potrebný na vydanie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, odbery pre CRP, testy na potravinové alergie, kultivačné vyšetrenie z výteru hrdla, test na močové či vaginálne infekcie. Testy môžu odídenci po rezervácii termínu absolvovať v jednom zo 16 odberných centier alebo si ich vyzdvihnúť na samotestovanie vo vybraných lekárňach po celom Slovensku. Výsledky sú pri väčšine vyšetrení doručené elektronicky do 1 až 2 dní.



V prípade závažných diagnóz môžu získať druhý lekársky názor od medzinárodných špecialistov na stanovenú diagnózu a liečbu.



Linka zdravia pre Ukrajinu Ukrajinci nachádzajúci sa na Slovensku tak môžu navyše využívať nasledovné služby:Linku prevádzkuje spoločnosť Diagnose.me s podporou NN Slovensko . Rozšírením služieb chce linka odbremeniť preťažený slovenský zdravotný systém a utečencom poskytnúť rýchlejšiu starostlivosť. "Sme veľmi radi, že môžeme rozšíriť túto unikátnu a užitočnú službu. Linka zdravia funguje od marca tohto roku a naše doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že jej služby sú žiadané - denne ich využívajú desiatky ľudí z Ukrajiny. Chceme preto naďalej pomáhať zmierňovať bolesť tých, čo unikajú pred vojnou a uľahčiť im aj touto cestou život v novej krajine," hovorí. Jej slová potvrdzuje i"Kvôli jazykovej bariére ľuďom chýbajú informácie, kam sa majú obrátiť v takom prípade. Linka zdravia pre Ukrajinu vypĺňa túto medzeru," a dodáva, že služba je neoceniteľná v situácii, keď utekáte pred vojnou, aby ste zachránili život deťom a sebe a máte pritom zdravotné problémy, potrebujete lieky alebo zdravotnú pomoc.Na Linku zdravia pre Ukrajinu sa denne niekedy obracia až 70 volajúcich, ktorí sa so svojimi zdravotnými ťažkosťami ocitli v neznámom prostredí. Najčastejšie volajú odídenci, ktorí potrebujú lekára kvôli chronickej chorobe, očkovaniu, predpisu liekov či kvôli bolestiam a nevedia, kam majú ísť. Niektorí sa dokonca stretli s odmietnutím pre nedostatok lekárov. Časté sú i volania kvôli deťom. V týchto prípadoch sú linke nápomocní operátori so zdravotným vzdelaním (záchranári). "Mať možnosť v danej situácii zavolať na jedno číslo a počuť ukrajinsky hovoriaceho operátora, ktorý si volajúceho vypočuje, a zároveň mu poradí ohľadom zdravotných otázok, je nesmierne dôležité aj pre začlenenia sa do novej komunity," hovoríOdborníci na linke mnohokrát pomáhajú aj pacientom so závažnými diagnózami, a to s preverovaním a poskytovaním informácií - napríklad onkologickým pacientom alebo ľuďom, ktorí potrebujú pokračovať v dialýze. "Napríklad, rodine z Charkova s 8-mesačným dieťatkom po operácii hydrocefalu sme po príchode na Slovensko pomohli s ubytovaním. Dieťa nutne potrebovalo ďalšie operácie, a tak sme im zabezpečili kontakt na lekára a sprevádzali ich celým procesom," vysvetlila A. Juríková z Diagnose.me.