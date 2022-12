Linky pomoci sú k dispozícii aj počas Vianoc

Vianočné obdobie a záver roka bývajú pre mnoho ľudí spojené so zvýšenou stresovou záťažou



Odborníci zdôrazňujú význam pomoci, ktorá je dostupná nonstop, bezplatne, dôverne a anonymne



Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v roku 2022 fungovanie liniek podpory celkovou sumou 52 000 eur



Kde hľadať pomoc? Kontakty na linky:



krizovalinkapomoci.sk



nonstop telefonická poradňa: 0800 500 333

e-mailová poradňa: poradna@ipcko.sk

online chatová poradňa www.ipcko.sk







ldi.sk



nonstop linka pre deti a mládež: 116 111

e-mailová poradňa: potrebujem@pomoc.sk

online chatová poradňa







linkanezabudka.sk



nonstop telefonická poradňa: 0800 800 566

e-mailová poradňa (e-mailové adresy konkrétnych psychológov na stránke)







pomocobetiam.sk



nonstop linka pomoci obetiam: 0850 111 321

Skype: Pracovník PON









23.12.2022 (Webnoviny.sk) -Linky pomoci už niekoľko rokov zažívajú nárast kontaktov, ktorý enormne vzrástol v dôsledku pandémie a v tomto roku aj pre vojnový konflikt na Ukrajine či z dôvodu existenčných problémov spojených s rastom cien. "Každý rok máme pocit, že už nezvládneme odpovedať na viac volaní o pomoc. Každý rok však čelíme novým krízam a ľudí v ťažkej situácii pribúda. Ani budúci rok nebude jednoduchý. Chceme tu byť pre nich a zväčšujeme preto aj náš tím psychológov. Potrebujeme podporu, aby sme to spoločne uniesli,” hovoríPočas sviatkov, ale aj počas celého roka čelia linky pomoci poddimenzovaniu. "Na jednej strane je skvelé, že sa postupne darí búrať mýty a predsudky o vyhľadaní odbornej pomoci, keď je ľuďom ťažko. Zároveň to znamená neustále sa zvyšujúci nápor na jednotlivé linky, ktoré robia maximum, aby poskytli pomoc všetkým, ktorí sa na nich obrátia. Preto sme sa v Nadácii Volkswagen Slovakia rozhodli pokračovať v podpore, ktorú sme spustili na začiatku pandémie, a poskytli sme aj v roku 2022 linkám pomoci financie vo výške 52 000 eur," uviedla. Peniaze boli určené na chod aj rozvojové aktivity liniek podľa ich potrieb.Linky dôvery sú vo všetkých vyspelých krajinách neoddeliteľnou súčasťou siete pomoci a prevencie. "Ich dôležitým parametrom je nízkoprahové nastavenie - rýchla nonstop dostupnosť, bezplatnosť a anonymita. Tieto faktory eliminujú aj najčastejšie bariéry k vyhľadaniu pomoci, ktorými môžu byť zneistenie, pocity hanby, spoločenskej stigmy, finančná či časová nedostupnosť," priblížila. Pre poradcov na Linke dôvery Nezábudka je samozrejmosťou, že každého človeka prijímajú so všetkým, s čím prichádza, s jeho pocitmi, obavami, pochybnosťami. Poskytnú mu priestor pre ventiláciu emócií, pomôžu so stabilizáciou, hľadajú riešenia priamo s ním tak, aby ich klient vedel aplikovať vo svojej situácii a prostredí kde sa nachádza, motivujú a nasmerujú k ďalšej pomoci. "Týmto linky významne prispievajú k podpore duševného zdravia, vzťahov, prevencii rozvoja závažných psychických porúch, skratových reakcií, aj úmrtí. V situácii, kedy stále nemáme zabezpečenú stabilnú podporu liniek zo strany štátu, sme nesmierne vďační Nadácii Volkswagen Slovakia a všetkým vnímavým ľuďom, ktorí nám pomáhajú tieto služby pre ľudí udržať a hovoriť o nich."Akútnymi problémami (nielen) v období Vianoc, sú osamelosť, vzťahové problémy spojené so strachom v rodinách, v ktorých je prítomný alkohol a iné závislosti, násilie, ekonomická nedostatočnosť. Rodiny a vzťahy, ktoré sa rozpadli, riešia napríklad, kto bude na Vianoce s deťmi. Veľmi ťažké sú prvé Vianoce bez blízkych."Najviac ľudí sa tento rok na IPčko obrátilo s pocitmi osamelosti a strachu. Viac ako 30-tisích ľudí sa cítilo osamelo aj napriek tomu, že sú obklopení ľuďmi. Hovoria s nami o tom, že nemôžu byť otvorení vo svojich pocitoch a potrebách, všade musia hrať nejakú rolu a podávať výkon, napĺňajú očakávania najbližších a okolia. Takmer 13-tisíc kontaktov bolo z dôvodu stresu a už spomínaného tlaku na výkon, 12,5-tisíc pre duševné problémy, " doplnil Marek Madro.Niektoré z liniek, ako napríklad Linka pomoci obetiam násilia, poskytujú klientom aj komplexné služby psychológa, sociálneho pracovníka i právnika pri riešení praktických vecí spojených s akútnou situáciou (zabezpečenie chráneného bývania, starostlivosti o deti, podvody a násilie na starších odkázaných osobách a pod.). Posledné roky prehĺbili aj sociálne nerovnosti a významne sa zhoršila situácia zraniteľných (deti a mladí ľudia, samotná matka s dieťaťom, osoby nad 74 rokov) a vylúčených skupín (ľudia bez domova, ľudia bojujúci so závislosťami).Informačný servis