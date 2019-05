Lintner k návratu Slovana: Máme formát aj pre 13 tímov

Na snímke riaditeľ akciovej spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner počas tlačovej konferencie pred začiatkom play off hokejovej Tipsport Ligy v Bratislave vo štvrtok 28. februára 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner v súvislosti s návratom Slovana Bratislava do Tipsport Ligy uviedol, že je pripravený hrací formát aj pre 13 účastníkov. Podmienkou je však splnenie všetkých licenčných a legislatívnych kritérií.Lintner prezentoval svoje stanovisko prostredníctvom facebooku.uviedol Lintner.HC Slovan Bratislava nebude pokračovať v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), pretože sa mu nepodarilo nájsť nového investora. Do konca mája podá klub prihlášku do Tipsport Ligy. "povedal Juraj Široký mladší, člen predstavenstva HC Slovan. Slovan však má na krku dlhy spôsobené nielen nevyplatením miezd hráčom, ale dĺži aj mestu za prenájom haly, pričom ide o niekoľko miliónov eur.