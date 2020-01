Lintner sa teší na draft All-star víkendu, Hossa a Gáborík si budú vyberať hráčov po vzore z NHL

Zábava na drafte

Akcia má aj charitatívny rozmer

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Po troch rokoch bude súčasťou najvyššej slovenskej hokejovej súťaže aj prestížny All-Star víkend. Na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne sa predstavia hviezdy Tipsport ligy a v súťažiach zručností aj niekdajšie opory slovenskej reprezentácie. V manažérskych úlohách sa predstavia Marián Hossa s Mariánom Gáboríkom, ktorí si v sobotu vyberú hráčov do svojich tímov po vzore draftu nováčikov v zámorskej NHL."Keďže sa hrá vo formáte troch proti trom, uprednostním pri výbere pohyblivých, rýchlych a technických hráčov. Musia však hrať nielen dopredu, ale aj dozadu, eliminovať prečíslenia súperov," vyjadril sa Marián Hossa.Kým trojnásobný víťaz Stanleyho pohára skôr sa sústreďuje najmä na hráčov v poli, jeho kamarát Gáborík nezabúda ani na zadné vrátka. "Dôležité bude mať v tíme kvalitných brankárov, pretože budú mať veľa práce," skonštatoval hráč Ottawy Senators.Riaditeľ Pro-Hokeja a hlavný organizátor akcie Richard Lintner priznal, že sa na sobotňajší draft veľmi teší. "Som zvedavý, kto bude jednotkou draftu. To bude ako vždy veľká česť. Na drafte je pravidelne veľmi dobrá zábava, na ktorú sa tešia všetci účastníci našej exhibície," vyjadril sa majster sveta z Göteborgu.Okrem nedeľňajšej akcie budú pútať veľkú divácku pozornosť aj súťaže zručností v najtvrdšej strele, samostatných nájazdoch, strele ponad pristavené osobné vozidlá alebo v presnosti streľby na terč i spod strechy trenčianskeho štadióna."Súťaže zručností sú medzi divákmi veľmi obľúbené, dávame im väčší a ešte výraznejší priestor ako v minulosti, keďže to bude zároveň porovnanie šikovnosti súčasných hviezd ligy s legendami. Niečo podobné sme tu ešte nemali. Nezabúdame ani na charitatívny rozmer akcie. Za každé víťazstvo hokejových veteránov či remízový stav poputuje 1000 eur pre detské autistické centrum v Trenčíne," dodal Lintner.