Lionel Messi získal šiestu Zlatú kopačku v kariére, vystrieľal si ju 36 gólmi v drese Barcelony

16.10.2019 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi si šiestykrát v kariére prevzal prestížnu individuálnu trofej Zlatá kopačka.Tridsaťdvaročný rodák z Rosaria si túto poctu vystrieľal 36 gólmi vo farbách katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona v ročníku 2018/2019 španielskej Primera División.Messi v hodnotení top kanonierov na starom kontinente triumfoval pred Kylianom Mbappém z Paríža St. Germain, ktorý napokon zakončil ligovú sezónu s 33 gólmi na konte. Messi nadviazal na prvenstvá z edícií 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 a 2017/2018."Najčastejšie sa síce bavíme v klube o Lige majstrov, je to niečo špeciálne, no ligová súťaž je nemenej dôležitá," poznamenal Messi podľa periodika Marca a nezabudol sa poďakovať rodinným príslušníkom a svojim spoluhráčom.V hľadisku stredajšej slávnosti nechýbali Messiho najbližší - manželka Antonella či dvaja z ich troch synov Thiago a Mateo. Takisto spoluhráči Luis Suárez či Jordi Alba.V histórii futbalu nemá fenomenálny Argentínčan konkurenciu v tejto štatistike, štyrikrát získal Zlatú kopačku Cristiano Ronaldo z Portugalska a ďalších deväť futbalistov si ju vybojovalo po dva razy.Zaujímavý je pohľad do Messiho štatistík, keď získal Zlatú kopačku. Najviac gólov "nasúkal" v ročníku 2011/2012, vtedy bolo na jeho konte okrúhlych 50 presných zásahov. O rok neskôr mu na trofej stačilo aj 46 gólov, v ďalších prípadoch vrátane minulej sezóny to bolo vždy po 40 zásahov.Počas slávnostného popoludnia Messi odpovedal aj na otázky detí. Priznal, že nevykonáva žiadne domáce práce a v prípade potreby vždy požiada o pomoc.Pri otázke o spánku hovoril o dôležitosti vankúša. "Ak už zaspím, tak popri mne môže prejsť aj kamión a nezobudí ma to," poznamenal hviezdny futbalista.Jedna z otázok smerovala aj na stravovanie, Messi pri odpovedi vyzdvihol dôležitosť zeleniny v jeho jedálničku a celkovo pripomenul potrebu vyváženej stravy.