Lipavský českým ministrom zahraničia nebude, podľa Zemana má nízku kvalifikáciu

Fiala vzal Zemanovo rozhodnutie na vedomie

Strana i naďalej trvá na Lipavskom

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman v piatok oficiálne oznámil, že nevymenuje Jana Lipavského z Českej pirátskej strany za ministra zahraničia. Okrem iného to odôvodnil jeho nízkou kvalifikáciou či dištancovaným postojom k spolupráci Vyšehradskej štvorky a k Izraelu.Vo vyhlásení zdôraznil, že ústava mu nedáva povinnosť akceptovať návrh, ktorý mu predložia. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Zeman vo svojom odôvodnení uviedol, že Lipavský, na rozdiel od ostatných kandidátov, „absolvoval len bakalárske štúdium a podľa týždenníka Euro jeho záverečná bakalárska práca bola hodnotená najhoršou možnou známkou“.Prezident tiež mieni, že jeho postoj k Vyšehradskej spolupráci a k vzťahu s Izraelom je v rozpore s pripravovaným programovým vyhlásením novej vlády. Spomenul tiež verejný návrh Lipavského na to, aby sa budúce Sudetonemecké dni konali v Česku.Designovaný premiér Petr Fiala vzal prezidentovo vyhlásenie na vedomie a pre iDNES.cz povedal, že po pondelkovom stretnutí s prezidentom v Lánoch oznámi, aké budú ich konkrétne kroky. Kompetenčnú žalobu avizoval už skôr počas tohto týždňa.„Je potrebné, aby Ústavný súd raz a navždy vyriešil otázku kompetencií ohľadom menovania nových členov vlády,“ povedal politik.Šéf Pirátov Ivan Bartoš Zemana na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter skritizoval. „Ústava jasne hovorí, že prezident menuje na návrh premiéra členov vlády. Tento názor zastával v minulosti aj samotný Miloš Zeman, keď hovoril, že prezident nemá právomoci kandidátov 'kádrovať',“ napísal a dodal, že jeho strana ďalej trvá na Lipavskom.Prezident vydal vyhlásenie krátko po tom, čo sa na zámku v Lánoch stretol s kandidátom na ministra zdravotníctva Vlastimilom Válkom. Stretnutie uzavrelo sériu schôdzok s adeptmi na šéfov rezortov. V pondelok by sa hlava štátu mala s Fialom dohodnúť na termíne menovania vlády. Podľa zdrojov iDNES.cz to najpravdepodobnejšie bude 17. decembra.