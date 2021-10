Lipšic je schopný akejkoľvek špinavosti. Fico žiada vysvetlenie, prečo Plačkovú prepustili z väzby

Členovia vlády milujú kokaín

Súd konštatoval neexistenciu dôkazov

6.10.2021 - Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) musí vysvetliť, prečo stiahol sťažnosť proti nevzatiu do väzby niektorých osôb, ktoré sú obvinené v kauze drogového gangu. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.Podľa neho členovia skupiny vrátane mediálne známej Zuzany Plačkovej dodávali drogy významným ľuďom na Slovensku. Tí sa mohli podľa Fica zľaknúť a zabezpečili, aby nebola Plačková väzobne stíhaná.„Čo iné tam môže byť?," opýtal sa Fico, Zároveň skonštatoval, že je verejným tajomstvom, že v súčasnej vláde sedia ľudia, ktorí milujú kokaín a do parlamentu chodia „bez zreničiek". „Čo keď je to celé o drogách a vydieraní," skonštatoval Fico s tým že vysvetlenie musí prísť.Predseda Smeru-SD takisto vyhlásil, že za celou vecou vidí špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý je podľa neho schopný „akejkoľvek špinavosti". Zároveň pripomenul, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dostal nedávno trest 14 rokov vo väzení za to, že ÚŠP nepodal sťažnosť voči prepusteniu údajného šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku. V tomto prípade ide podľa Fica „doslova o doživotný trest".Najvyšší súd SR v utorok 5. októbra zrušil verejné zasadnutie vo veci obvineného Reného Strausza a ďalších osôb obvinených v rámci kauzy zločineckej skupiny zaoberajúcej sa drogovou trestnou činnosťou. Dôvodom bolo späťvzatie sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu.Ten v tomto prípade vo štvrtok 30. septembra rozhodol o vzatí do väzby šiestich osôb, ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.Štyri osoby, medzi ktorými bola aj influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Strausz, súd do väzby nevzal.Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie. Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby.