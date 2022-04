Lipšic: Nemusel som sa vyjadrovať do médií, keby Žilinka neriešil iba seba a zastal sa prokurátorov a vyšetrovateľov

Lipšic zavádzal verejnosť

Vyšetrovatelia čelia útokom

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa nezastáva prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí čelia útokom pre výkon svojho povolania v medializovaných trestných kauzách.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to skonštatoval na štvrtkovom disciplinárnom pojednávaní na Najvyššom správnom súde SR Žilinka podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi ešte v auguste minulého roka. Špeciálny prokurátor sa mal disciplinárneho previnenia dopustiť 28. júla 2021.Podľa generálneho prokurátora bez znalosti spisu verejne „špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom“ polemizoval o obvinení vznesenom prostredníctvom vyšetrovateľa špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.Išlo konkrétne o obvinenie svedkov okolo Petra Petrov alias Tiger. Prípad dozorovala Krajská prokuratúra v Bratislave.Lipšic sa vyjadril, že špeciálna prokuratúra so znepokojením vníma snahy zabrzdiť vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v kauze Očistec Vo štvrtok v tejto súvislosti povedal, že by sa do médií nemusel vyjadrovať, keby sa prokurátorov ÚŠP ako aj vyšetrovateľov s nimi spolupracujúcich na citlivých kauzách zastal generálny prokurátor.Podľa neho totiž čelia útokom a škandalizácii od prelomu rokov 2020/2021, keď začali stíhať prominentné osoby z prostredia súdnictva, bezpečnostných zložiek, podnikateľského prostredia alebo politiky. „Rešpektujem však, že sa rozhodol reagovať len na útoky na svoju osobu," povedal Lipšic.Žilinka sa na disciplinárnom pojednávaní nezúčastnil, zastupuje ho prvý námestník Jozef Kandera