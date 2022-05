Lipšic: Prokurátor Šúrek by čelil disciplinárke, pokiaľ by najvyšší súd a ústavný súd nevyhovel jeho argumentácií

Sporný paragraf 363

Procesné pochybenia

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek by čelil disciplinárnemu konaniu, pokiaľ by Najvyšší súd SR (NS SR) a Ústavný súd SR (ÚS SR) nevyhovel jeho právnej argumentácií.Myslí si to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic . Reagoval tak na rozhodnutie ÚS SR o tom, že je možné podať obžalobu aj pred vybavením návrhu na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku „Doktor Šúrek išiel možno do nejakého rizika, keď si vyhodnotil, a správne, že príkaz generálneho prokurátora v tejto časti je nezákonný, lebo v princípe obsahuje negatívny pokyn a ten zákon zakazuje," vysvetlil Lipšic v piatok pre médiá.Lipšic to povedal po tom, ako Najvyšší správny súd SR v piatok rozhodol o jeho disciplinárnom previnení na návrh generálneho prokurátora Maroša Žilinku Žilinku zastupoval na pojednávaní jeho prvý námestník Jozef Kandera . Ten trvá na tom, že je povinnosťou podriadenej prokuratúry, aby bol spisový materiál predložený generálnej prokuratúre na rozhodnutie podľa paragrafu 363 ešte pred podaním obžaloby.Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.ÚS SR vo veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika potvrdil správnosť právnych úvah a záverov uznesenia NS SR zo 7. decembra 2021.Ten nezistil dôvody na odmietnutie obžaloby bývalému špeciálnemu prokurátorovi Kováčikovi a bývalému príslušníkovi Slovenskej informačnej služby Petrovi Košč.Senát zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a prikázal mu, aby vo veci konal a rozhodol. ŠTS totiž odmietol obžalobu voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi a bývalému príslušníkovi SIS Petrovi Koščovi Poukazoval pritom na procesné pochybenia a tiež na to, že v prípade oboch obvinených stále nie je rozhodnuté o postupe podľa známeho paragrafu 363 Trestného poriadku.