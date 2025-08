Liptovská Mara oslavuje 50 rokov, zmenila životy tisícok ľudí

Nejde o klasickú priehradu

O priehrade vzniklo dokumentárne video

Možnosť si pozrieť priehradný múr zvnútra

3.8.2025 (SITA.sk) - Liptovská Mara v tomto roku oslavuje 50. výročie vzniku. Touto udalosťou žije aj samotný región. Aj preto sa Liptovská Mara stala témou projektu Nepoznaný Liptov pre rok 2025. Pripomenula to manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová Liptovská Mara je podľa nej nielen symbolom Liptova, ale aj miestom, ktoré v sebe nesie príbeh obetí, pokroku aj nesmiernej prírodnej krásy.Od chvíle, keď Liptov na nepoznanie zmenil svoju tvár, uplynulo pol storočia. Vznikla priehrada Liptovská Mara. Z technického hľadiska nejde o klasickú priehradu. Ide o zemnú sypanú hrádzu, teda obrovský násyp zo štrku a zeminy, ktorý zadržiava vodu svojou hmotnosťou a stabilitou.„Na prvý pohľad je to len pokojná vodná hladina odrážajúca pohoria Nízkych a Západných Tatier. No Liptovská Mara toho skrýva oveľa viac, dramatické dejiny, unikátnu konštrukciu a nesmierny význam pre Liptov aj pre celé Slovensko. Aj preto sme sa rozhodli odhaliť verejnosti oveľa viac a zaradili sme Liptovskú Maru do projektu Nepoznaný Liptov. Vznikli vďaka tomu články, podcasty, blogy aj atraktívne videá,“ povedal predseda predstavenstva OOCR Region Liptov Ján Blcháč. Liptáci na webe pripravili aj podstránku, ktorá sa komplexne venuje Liptovskej Mare a všetkým aktivitám, výstavám aj zaujímavostiam napojeným na tento symbol regiónu. O priehrade vzniklo tiež nové dokumentárne video.Výstavba zmenila životy tisícok ľudí, ktorí sa kvôli novému vodnému dielu museli presťahovať a nájsť si nový domov. Pod jej vodami skončilo trinásť obcí, vrátane obce Liptovská Mara, po ktorej vodné dielo nesie meno.„Dnes je Liptovská Mara magnetom pre turistov. Každoročne ju navštívia tisíce ľudí. Či už sa vyberú naši návštevníci na paddleboard, na výlet loďou s historikom, odhalia príbeh vody v našom múzeu v Liptovskom Mikuláši, objavia históriu v skanzene v Pribyline, vysadnú na bike a spoznajú Maru cez našu cyklotrasu Po stopách zaplavených obcí, vždy ich čakajú zážitky a poznanie,“ uviedla riaditeľka miestnej OOCR Darina Bartková. Zároveň pripomenula, že už 2. augusta bude mať verejnosť ďalšiu možnosť navštíviť priehradný múr zvnútra. „Veľký záujem o návštevy v prvých prehliadkach nás motivoval k doplneniu bonusového termínu na sobotu 23. augusta. Rezervácie budú spustené čoskoro,“ doplnila.Projekt Nepoznaný Liptov ponúka od roku 2021 možnosť pozrieť sa na región inými očami a odkryť niečo, čo je menej poznané či dokonca nepoznané. Liptáci v ňom postupne ukázali salašníctvo a pastierstvo, chaty a útulne, pramene a vodopády, horské túry a lúky, neobišli ani liptovské remeslá a tradície, jaskyne a skalné portály či nezvyčajné športy. Projekt finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške takmer 14-tisíc eur.