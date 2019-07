Lišiak bez sadu: sajder s chuťou budúcnosti, v ktorej nenájdeme včely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2019 (Webnoviny.sk) -Posledné roky bojujú včelári s nepriaznivou situáciou, hociOd opeľovania včelami závisí 5-8 % svetovej poľnohospodárskej produkcie a v Európe je od nich závislých viac ako 4 000 druhov ovocia a zeleniny. Úbytok včely medonosnej by pravdepodobne viedol aj k vyšším cenám potravín a k problémom s ich dostupnosťou. Bez včiel by nebol nielen med, káva, ale ani iné bežné potraviny, ako napríklad paradajky, uhorky, cibuľa, strukoviny, bobuľové ovocie a mnohé iné. Podľa údajov Organizácie Spojených národov od včiel tiež závisí až 1,4 miliardy pracovných miest na svete."Zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia je prirodzenou súčasťou podnikania spoločnosti HEINEKEN Slovensko. V rámci stratégie ´Načapujme si lepší svet´ sa tejto téme dlhodobo a aktívne venujeme. Sme si vedomí, že kvalita našich produktov priamo závisí od surovín a prírodných zdrojov, ktoré využívame. Rozhodli sme sa poukázať na problém rapídneho úbytku včiel, ktoré sú nenahraditeľné nielen pre nás, výrobcu piva a sajdrov, ale pre všetkých ľudí. Vytvorili sme špeciálnu edíciu Lišiaka bez sadu. Fľaše sú plnené výlučne čistou vodou, čím sme vyslali jasný odkaz. Ak nebudú včely, nebude dostatok úrody v sadoch,," vysvetlil vznik myšlienky Matúš Benža, senior brand manažér značky Lišiak zo sadu.V praxi by to znamenalo, že spotrebitelia si už nepochutia na pravej osviežujúcej chuti sajdra. "Od práce včiel závisí viac ako 4 000 druhov ovocia a zeleniny – medzi nimi aj jablká, ktoré sú hlavnou surovinou pri výrobe nášho sajdra. Ak sa situácia nezlepší, naši zákazníci si v plechovke alebo vo fľaši skutočne nenájdu nič iné, ako čistú vodu. Aj preto sme sa rozhodli upozorniť na tento vážny problém a dali ľuďom okúsiť budúcnosť bez chuti," priblížil Matúš Benža produkt po jeho oficiálnom odhalení.Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa preto rozhodla podniknúť aj ďalšie kroky, aby prispela k zlepšeniu situácie. Výťažkom z predaja produktov Lišiak zo sadu podporí trojicu projektov Zóny bez pesticídov, Včelí kRaj a Mestské včely. Pomôcť však môže každý, drobnými zmenami vo svojom spotrebiteľskom správaní, alebo aj zakúpením špeciálnych darčekových predmetov z bio bavlny. Celý výťažok poputuje na podporu vybraných projektov. Viac informácií na www.lisiakzosadu.sk