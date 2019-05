Liška o záverečných minútach: Pokyny boli jasné, nezvládli sme ich

Smutná striedačka slovenských hokejistov po prehre 2:3 s Nemeckom v zápase základnej A-skupiny na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 15. mája 2019. Na snímke zľava Mário Lunter, asistent Andrej Podkonický, Adam Liška, tréner Craig Ramsay, Marián Studenič. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. mája (TASR) - Zbytočné vylúčenie necelých sedem minút pred koncom, pasivita pri hre 5 proti 6 a veľká chyba v záverečných sekundách stáli Slovensko body v doteraz najdôležitejšom zápase na domácom hokejovom šampionáte. Stredajšia prehra v A-skupine s Nemeckom 2:3 poriadne zabolela a šance na postup do vytúženého štvrťfinále posunula do roviny teórie.skonštatoval tréner Craig Ramsay.Rovnako ako v stretnutí s Kanadou aj v stredu prišli slovenskí reprezentanti o body až v samom závere. Síce prvýkrát na turnaji inkasovali ako prví, no manko rýchlo otočili vďaka dvom presilovkovým gólom a od polovice stretnutia mali na ľade prevahu. Za prvých 12 minút tretieho dejstva dokonca súpera pustili iba k jedinej strele na Mareka Čiliaka, rozhodujúce momenty však opäť nezvládli. Zbytočné vylúčenie najstaršieho hráča na turnaji Ladislava Nagya nakoplo Nemcov, dostali sa do tlaku a vyrovnali 112 sekúnd pred koncom pri hre bez brankára.V tej chvíli mal zisk bodu pre Slovensko cenu zlata, ale veľká chyba Martina Marinčina, ktorý stratil puk v útočnom pásme a poslal Leona Draisaitla do víťazného brejku, všetko zmenila. Pokyny zo striedačky boli pritom jasné. "Nemáme sa stiahnuť do pasivity a máme stále vyvíjať nejaký tlak, ale s rozumom. Žiaľ, vôbec sme to nezvládli tak, ako to chceli tréneri," povedal smutný Adam Liška. Najmladší člen slovenského výberu bol na ľade práve pri vyrovnávajúcom góle Markusa Eisenschmida. "Bolo tam také sporné buly, usadili sa do pásma a trafil to presne. Ten víťazný gól dali zase z protiútoku. Tam sme si to jednoducho mali ukontrolovať, mať toho tretieho hráča v lepšej pozícii. Chceli sme vyhrať a vôbec sme nemysleli na to, že by nám dali takto na konci dva góly. Je to hrozné," sypal si Liška popol na hlavu.Slováci už nemajú postup vo svojich rukách a musia sa spoliehať na výsledky ostatných zápasov. Liška si uvedomuje, že situácia je zlá, ale burcuje spoluhráčov, aby odohrali záverečné tri stretnutia najlepšie, ako vedia:Tréner Ramsay sa po zápase prirovnal k pokazenej platni, keď opäť hovoril, že je na svojich hráčov nesmierne hrdý:Pri nezvládnutom závere mu chýbalo viac pokoja na hokejkách i v hlavách a jednoduchšie riešenia: