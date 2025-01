Literárne organizácie reagujú na odvolanie šéfa literárneho centra Šimkovičovou a poukazujú na profil Gustáva Murína

Svojho nástupcu menoval v predstihu

Ohrozenie stability a reputácie inštitúcie

Podpísali sa organizácie aj jednotlivci

9.1.2025 (SITA.sk) - Literárne organizácie reagujú na zmenu na poste šéfa Slovenského literárneho centra (SLC). Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) v stredu 8. januára z tejto pozície odvolala Pavla Sybilu a namiesto neho vymenovala Gustáva Murína.Rezort kultúry v tlačovom vyhlásení argumentoval rodičovskou dovolenkou, na ktorú by mal Sybila čoskoro nastúpiť.„Vedenie rezortu tak opätovne potvrdzuje svoju necitlivosť v otázkach sociálneho zabezpečenia a sociálnych práv pracujúcich," uvádzajú signatári vyhlásenia literárnych organizácií.Zdôraznili, že rodičovská dovolenka nie je pádnym dôvodom na odvolanie z funkcie, a prípadné prepustenie z práce, ku ktorému ale v Sybilovom prípade nedošlo, by bolo vyslovene v rozpore so zákonom.Za pádny argument v tomto prípade nepovažujú ani zabezpečenie plynulého chodu inštitúcie, vzhľadom na to, že odvolaný riaditeľ SLC v dostatočnom predstihu menoval svojho nástupcu, a teda kontinuita v inštitúcii bola zabezpečená.„Na miesto Sibylu nastúpi ako dočasne poverený riaditeľ SLC Gustáv Murín, známy autor konšpiračnej literatúry, ktorý pôsobí aj ako bloger a videobloger a na svojich kanáloch šíri konšpiračné naratívy. Okrem toho je častým hosťom na dezinformačných platformách ako napríklad Infovojna či Zem a Vek. V minulosti zažaloval novinára a organizátorov protestov Za slušné Slovensko, tvrdiac, že bližšie nešpecifikovaným spôsobom ohrozujú jeho osobu a jeho čitateľov a „vyrušujú ho pri vedeckej a literárnej práci“," pripomínajú signatári vyhlásenia.Rovnako pripomenuli aj to, že Murín v časoch, keď bol predsedom PEN klubu, útočil na kampaň Piata žena o domácom násilí a označoval ju za lživú. Taktiež klub pod jeho vedením útočil aj na ďalšie ľudskoprávne iniciatívy, zakladajúci člen Peter Zajac vtedy hovoril o zneužití organizácie.Murínov svetonázor je podľa signatárov v rozpore s demokratickými princípmi členského štátu EÚ, jeho verejné vystupovanie označili za toxické a útočné, najmä voči ženám v politike či kultúre.Poverenie Murína vedením SLC považujú predstavitelia literárnych organizácií za ohrozenie pre stabilitu a reputáciu tejto inštitúcie, ktorá vznikla v roku 1995 a je kľúčovou inštitúciou v oblasti pôvodnej literárnej tvorby doma aj v zahraničí.„Tento krok potvrdzuje pokračujúcu snahu vedenia MK SR postupne odvolať odborníkov a odborníčky zo všetkých vedúcich pozícií kultúrnych inštitúcií v zriaďovacej pôsobnosti MK SR a na ich pozície dosadiť svojich známych a ľudí z konšpiračného prostredia, bez ohľadu na ich kvalifikáciu či skúsenosti," tvrdia signatári a požadujú zdôvodnenie odvolania Sybilu, ako aj vymenovanie jeho kvalifikovanej náhrady na základe výberového konania s verejným vypočutím.Pod vyhlásením sú podpísané viac ako tri desiatky organizácií, medzi nimi Asociácia spisovateľov Slovenska, Artforum Bratislava, BRAK, Gloslália, Literárna nadácia Studňa, Kapitál, ale napríklad aj Mestská knižnica v Bratislave, Platforma pre literatúru a výskum či Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR Podpísali ho tiež desiatky jednotlivcov, napríklad básnici Ján Štrasser a Ivan Štrpka, prozaičky Monika Kompaníková, Daniela Kapitáňová a Verona Šikulová, aforista Tomáš Ulej, vydavateľ Koloman Kertész Bagala , ale aj publicista, šéfredaktor kritického portálu Kapitál Tomáš Hučko či ilustrátorka Daniela Olejníková, a tiež mnohí iní.