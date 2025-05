Litva odstupuje od zmluvy zakazujúcej protipechotné míny. Baltské krajiny sa pripravujú na možné hrozby

8.5.2025 (SITA.sk) - Litovskí zákonodarcovia hlasovali za odstúpenie od zmluvy zakazujúcej protipechotné míny. Baltský člen NATO sa snaží posilniť svoju bezpečnosť tvárou v tvár ruskej agresii na Ukrajine . Člen EÚ a ďalšie krajiny v regióne zvýšili výdavky na obranu a výcvik odkedy ruské vojská v roku 2022 vtrhli na Ukrajinu, čím vyjadrili obavy, že by sa mohli stať ďalším cieľom útoku Ruska.„Je to oficiálne. Litva odstupuje od Ottawského dohovoru , čo dnes schválil parlament. Odstúpenie nadobudne účinnosť o šesť mesiacov,“ uviedlo ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Ministerstvo zverejnilo odkaz na vyhlásenie z marca, v ktorom tri pobaltské krajiny Estónsko, Lotyšsko a Litva a Poľsko oznámili svoje plány odstúpiť od zmluvy.„Vzhľadom na toto nestabilné bezpečnostné prostredie poznačené ruskou agresiou a jej pretrvávajúcou hrozbou pre euroatlantické spoločenstvo je nevyhnutné vyhodnotiť všetky opatrenia na posilnenie našich odstrašujúcich a obranných schopností,“ uvádza sa vo vyhlásení.Lotyšskí zákonodarcovia boli prví, ktorí minulý mesiac hlasovali za odstúpenie od zmluvy. Fínsko tiež v apríli oznámilo, že plánuje od zmluvy odstúpiť. Litovský parlament prijal rozhodnutie so 107 hlasmi za, nikto nebol proti a traja poslanci sa zdržali hlasovania.