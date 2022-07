Litva sa nebude hádať s Európskou komisiou ohľadne tranzitu do ruskej Kaliningradskej oblasti

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Litva sa nepokúsi zvrátiť rozhodnutie Európskej komisie , aby určitý tovar, na ktorý sa vzťahujú sankcie, mohol prejsť cez jej územie do ruskej Kaliningradskej oblasti pri Baltskom mori. Vo štvrtok to povedala litovská premiérka Ingrida Šimonyté Európska komisia v stredu uviedla, že Rusko môže pokračovať v preprave určitého nákladu do svojej exklávy po železnici, ale nie po ceste, pokiaľ tovar nebude slúžiť na vojenské účely. S Kaliningradskou oblasťou, kam Rusko nemá priamy pozemný prístup, hraničia členské štáty EÚ Litva a Poľsko.Kaliningradská oblasť, kde žije približne 430-tisíc ľudí, je obklopená Litvou a Poľskom a je izolovaná od zvyšku Ruska. Vlaky s tovarom do Kaliningradu idú z Ruska cez Bielorusko a Litvu.