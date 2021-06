Litva vytvorí stanový tábor pre žiadateľov o azyl prichádzajúcich cez Bielorusko

Litva zriadi v pohraničí stanový tábor, v ktorom bude ubytovávať čoraz väčší počet žiadateľov o azyl z tretích krajín. Tí do Litvy vstupujú predovšetkým zo susedného Bieloruska.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) -Úrady v tomto pobaltskom štáte naznačili, že nárast v ostatnom období mohla spôsobiť politika vlády v Bielorusku, ktorá používa neprimerané zásahy proti stúpencom tamojšej opozície.„Sme takmer plní. Potrebujeme stanový tábor, ktorý by prijal cudzincov. V novom tábore sa bude môcť ubytovať až 350 ľudí,“ uviedol Aleksandras Kislovas, predstaviteľ litovského imigračného úradu blízko južných hraníc s Bieloruskom. Dodal, že stanový tábor poskytne prístrešie pre slobodné osoby a rodiny ubytujú v klasických budovách.Podľa štatistík litovskej pohraničnej stráže vstúpilo do Litvy z Bieloruska v prvom polroku 2021 asi 300 utečencov, najmä z Iraku, Sýrie, Iránu a Ruska. To je niekoľkonásobne viac ako v predchádzajúcich rokoch.