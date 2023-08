Litva zatvorí dva priechody na hraniciach s Bieloruskom, prezident Nausėda to naznačil v súvislosti s napätou situáciou

16.8.2023 (SITA.sk) - Litovská vláda rozhodla o dočasnom zatvorení dvoch zo šiestich priechodov na hraniciach s Bieloruskom.Podľa litovskej verejnoprávnej vysielacej spoločnosti LRT sa vláda rozhodla zatvoriť priechody Šumskas a Tverečius od 18. augusta, ktoré využívajú hlavne vodiči osobných automobilov a prázdnych nákladných vozidiel. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Gitanas Nausėda predtým naznačil, že Litva a jej susedia by mohli uzavrieť hranice s Bieloruskom, ak sa situácia stane príliš napätou. Poľsko ohlásilo, že zvýši počet vojakov na hraniciach s Bieloruskom o niekoľko tisíc s cieľom odradiť agresora od útoku na krajinu. Počet poľských vojakov pri bieloruských hraniciach by mal stúpnuť na zhruba. Poľsko a pobaltské štáty znepokojuje situácia na hraniciach s Bieloruskom po tom, ako do tejto krajiny prišli minulý mesiac žoldnieri z ruskej Wagnerovej skupiny na pozvanie samozvaného bieloruského prezidenta