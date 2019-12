Liverpool a Neapol postúpili do osemfinále

Hráč Salzburgu Erling Braut Haland (vpravo) v súboji s Dejanom Lovrenom z Liverpoolu v zápase E-skupiny RB Salzburg - FC Liverpool 6. kola skupinovej fázy Ligy majstrov v Salzburgu 10. decembra 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

6. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:



E-skupina:



Red Bull Salzburg - FC Liverpool 0:2 (0:0)



Góly: 57. Keita, 58. Salah. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



SSC Neapol - KRC Genk 4:0 (3:0)



Góly: 3., 26. a 37. Milik (tretí z 11 m), 74. Mertens (z 11 m). Rozhodoval: Cakir (Tur.)



/P. Hrošovský za Genk celý zápas/

konečná tabuľka:



1. FC Liverpool 6 4 1 1 13:8 13*



2. SSC Neapol 6 3 3 0 11:4 12*



3. RB Salzburg 6 2 1 3 16:13 7



4. KRC Genk 6 0 1 5 5:20 1



* - postup do osemfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Futbalisti FC Liverpool a SSC Neapol postúpili z E-skupiny do osemfinále Ligy majstrov. Obhajca trofeje z Liverpoolu vyhral v utorok na ihrisku Red Bullu Salzburg 2:0, Neapol ide ďalej z druhej priečky po hladkom domácom triumfe nad KRC Genk 4:0. V drese SSC sa hetrikom blysol Arkadiusz Milik.Liverpool potreboval na istotu postupu bodovať, Salzburg zasa vo svojej aréne vyhrať a tak sa hralo vo vysokom tempe so šancami na oboch stranách. Prvú zlikvidoval Mohamedovi Salahovi domáci brankár Cican Stankovič. Vzápätí musel na druhej strane zasahovať Alisson po strelách Hee-Chan Hwanga a Takumiho Minamina. V 20. minúte nevyšiel obstrel Sadiovi Manému a odrazenú loptu poslal Trent Alexander-Arnold vysoko nad bránku. Alisson potom nepustil strelu Hwanga k číhajúcemu kanonierovi Erlinovi Brautovi Haalandovi. Nór v 24. minúte mieril medzi nohy Alissonovi, ale brankár Liverpoolu bol pozorný. Na druhej strane spálil "tutovku" po necelej polhodine hry Salah, ktorý mal po rýchlom protiútoku pred sebou odkrytú bránku, ale z jedenástich metrov ju netrafil. Nepodarilo sa mu to ani z dobrej pozície z priameho kopu v 33. minúte. Dve minúty pred prestávkou ešte Minamino vystrelil z ľavej strany vedľa a Nabyho Keitu vychytal v dobrej šanci Stankovič. Aj v druhej časti sa hralo atraktívne "hore-dolu", hneď po zmene strán zahodil ďalšiu obrovskú šancu Salah po prihrávke Maného a Haaland zasa neuspel pred Alissonom. Liverpool napokon o svojom triumfe rozhodol dvoma gólmi v priebehu minúty a pol. Najskôr Stankovič v 57. minúte zbytočne vybehol proti Manému, ktorý poslal loptu na hlavu Keitovi a ten otvoril skóre, o chvíľku urobil chybu obranca Jerome Onguene, Stankovič opäť vybehol a z uhla to potrestal Salah - 0:2. Liverpool si potom už náskok nenechal vziať a z brejkov ho mohol aj zvýšiť.Neapolu dával v druhom dueli skupiny istotu rovnako bod a proti Genku mu pokoj zabezpečil v prvom polčase hetrikom poľský útočník Milik. Prvý gól dal už v 3. minúte po obrovskej chybe brankára hostí Maartena Vandevoordta. Potom zvýšil na 2:0 zvnútra šestnástky po ideálnom pase od Giovanniho Di Lorenza a v 37. minúte zavŕšil svoje galapredstavenie zásahom z pokutového kopu po predchádzajúcom faule brankára na prenikajúceho hráča. Štvrťhodinu pred koncom ešte z ďalšej penalty upravil na konečných 4:0 Dries Mertens. Celý zápas za hostí odohral slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.Istotu účasti v osemfinále súťaže už v predstihu mali FC Barcelona, Bayern Mníchov, Juventus Turín, RB Lipsko, Manchester City, Paríž St. Germain, Real Madrid a Tottenham Hotspur.