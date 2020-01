Liverpool aj bez hviezd zvládol derby zápas FA Cupu, Jones strelil nádherný gól (video)

Everton po polčase bez strely na bránu

Milner sa zranil už v 9. minúte

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v šiestom súťažnom zápase v sérii a piaty raz v rade neinkasovali. Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa triumfovali v dueli 3. kola anglického FA Cupu tesne 1:0 nad mestským rivalom Evertonom, hoci do stretnutia nezasiahli viaceré opory "The Reds".Ich absenciu využil 18-ročný mladík Curtis Jones, ktorý sa v 71. minúte prezentoval nechytateľnou strelou pod brvno spoza šestnástky."Je to sebavedomý chlapec. Podstatné je, že sa drží nohami na zemi, tvrdo na sebe pracuje, počúva trénera a snaží sa učiť od skúsenejších hráčov. Určite by chcel hrať viac, ale je podstatné, že je s nami a je dôležitou súčasťou tímu," pochválil svojho spoluhráča stredopoliar Adam Lallana v rozhovore pre klubový web Liverpoolu.Everton čaká na víťazstvo na Anfielde od roku 1999 a túto nepriaznivú štatistiku nezmenil ani nový taliansky tréner "karameliek" Carlo Ancelotti. Jeho hráči boli aktívni v úvodnom dejstve, ale po zmene strán ani raz nevystrelili do priestoru bránky."To, že sme v prvom polčase neskórovali sa prejavilo na našom výkone v druhej polovici zápasu. Nedokázali sme si na trávniku udržať správnu myšlienku, čo sa nám darilo v prvých 45 minútach," zhodnotil Ancelotti pre oficiálny webový portál Evertonu.Nabitý zápasový program donútil kouča Kloppa k rotácii zostavy. Na súpiske sa vôbec neobjavili Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah či Roberto Firmino a iba na lavičke náhradníkov zostal Sadio Mané.Naopak, prvýkrát od prestupu z rakúskeho Salzburgu vybehol na trávnik v červenom drese Japonec Takumi Minamino. "Ukázal, že dobre číta hru, je mimoriadne šikovný a jeho nasadenie bolo ukážkové," zhodnotil Klopp, ktorého mohlo mrzieť akurát zranenie Jamesa Milnera.Anglický futbalista zamieril do šatne už v 9. minúte pre svalové problémy.