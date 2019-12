Liverpool chce zo Salzburgu získať Japonca Minamina

Hráč Liverpoolu. Foto: TASR Foto: TASR

Salzburg 12. decembra (TASR) - Takumi Minamino sa už čoskoro môže stať prvým japonským futbalistom, ktorý bude hrať za FC Liverpool. Anglický klub rokuje o prestupe 24-ročného ofenzívneho stredopoliara z RB Salzburg, potvrdil vo štvrtok športový riaditeľ rakúskeho majstra Christoph Freund.Minamino zaujal predstaviteľov Liverpoolu v oboch vzájomných dueloch v základnej skupine tohtosezónnej Ligy majstrov. Obhajca trofeje sa o postup do osemfinále obával až do posledného kola, v ktorom na ihrisku Salzburgu vyhral v atraktívnom súboji 2:0.Minamino prišiel do Salzburgu z Cereza Osaka v roku 2015 a v zmluve má údajne stanovenú výstupnú klauzulu na 8,5 milióna eur.uviedol Freund.Interes je aj o ďalších ofenzívnych hráčov Salzburgu - s ôsmimi gólmi druhého najlepšieho strelca tohto ročníka Ligy majstrov Nóra Erlinga Brauta Haalanda a Kórejčana Hwanga Hee-chana. Informovala agentúra AP.