Liverpool otočil šláger s Tottenhamom, Salahov 50. gól na Anfielde

Hráči Liverpoolu. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 28. októbra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sú v tejto sezóne anglickej Premier League doma stále stopercentní. V nedeľňajšom šlágri 10. kola s Tottenhamom Hotspur síce už od prvej minúty prehrávali, no podarilo sa im otočiť skóre a po víťazstve 2:1 si na čele tabuľky udržali šesťbodový náskok pred obhajcom Manchestrom City.Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp pochválil svojich zverencov za to, že po rýchlom góle Harryho Kanea nespanikárili.povedal nemecký kouč pre akreditované médiá.O triumfe "The Reds" rozhodol v 75. minúte z pokutového kopu Mohamed Salah. Egyptský kanonier strelil jubilejný 50. gól na Anfielde, stačilo mu na to 58 zápasov. Pre problémy s členkom zápas nedohral. Podľa Kloppa by však zranenie nemalo byť vážne.uviedol Klopp pre oficiálnu webovú stránku Liverpoolu.Tottenham sa v novom ročníku najvyššej anglickej súťaže trápi. Po prehre na ihrisku Brightonu a domácej remíze s Watfordom neuspel ani na pôde úradujúceho vicemajstra a v tabuľke je až jedenásty so šestnásťbodovým mankom na Liverpool.zdôraznil Kane.