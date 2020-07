Liverpool prišiel o stopercentnú domácu úspešnosť, Dudov Norwich vypadol z Premier League

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti už istého anglického šampióna FC Liverpool prišlo o domáci stopercentný zásah v tejto sezóne až v poslednom súboji Premier League na vlastnom štadióne. Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa až do soboty na Anfield Road iba víťazili, no osemnástu z devätnástich prekážok už nedokázali prekonať. Liverpool doma totiž len remizoval s Burnley 1:1."Remizovali sme, no nemôžem poprieť, že sa cítime, ako keby sme prehrali," zhodnotil kouč Klopp. FC Liverpool má na čele tabuľky Premier League náskok 21 bodov pred Manchestrom City, ktorý v sobotu triumfoval v Brightone hladko 5:0. "The Reds" mali šancu stať sa prvým tímom PL so stopercentnou domácou úspešnosťou v novodobej ére súťaže, teda od roku 1992.Siedma ligová prehra futbalistov Norwichu za sebou rozhodla o tom, že minimálne na jeden rok opúšťajú domácu elitu. Norwich v sobotu doma podľahol West Hamu 0:4, duel len z lavičky sledoval slovenský reprezentačný útočník Ondrej Duda . Ten je v klube na hosťovaní z nemeckého tímu Hertha Berlín a v lete by sa mal vrátiť do nemeckej metropoly."Keď sme v plnej sile a predvedieme stopercentný výkon, vieme súperom konkurovať. Ak však klesne naše úsilie o pár percent, vyzerá to tak, ako keby hrali muži proti chlapcom," zhodnotil tréner zostupujúceho Norwichu Daniel Farke. Zostup reálne hrozí aj Bournemoutha a Aston Ville, mimo ohrozenia nie sú ešte ani Watford, West Ham a Brighton.