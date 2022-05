Liverpool remizoval s Tottenhamom a skomplikoval si boj o titul

Futbalisti FC Liverpool remizovali v 36. kole Premier League s Tottenhamom Hotspur 1:1 a skomplikovali si cestu za titulom. O skóre sa síce dostali na čelo tabuľky pred Manchester City, no úradujúci majstri majú k dobru nedeľňajší zápas s Newcastlom United.





Premier League - 36. kolo:

Hostia sa ujali v 56. minúte vedenia zásluhou Son Heung-Mina. Domáci vyrovnali gólom Luisa Diaza, no otočiť stav stretnutia sa im už nepodarilo. Spurs prišli o možnosť preniknúť do najlepšej štvorky a definitívne si zaistiť účasť v niektorej z európskych klubových súťaží.Futbalisti Brightonu zdolali Manchester United 4:0. Dosiahli tak historicky najvyššie víťazstvo nad týmto súperom, keďže v predošlých troch prípadoch vždy vyhrali najtesnejším rozdielom. United stratil prehrou aj teoretickú možnosť na miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov.Watford prehral na ihrisku Crystal Palace 0:1 a stratil tak šancu na udržanie sa v súťaži. Po roku sa tak vráti do nižšej Championship. Slovenský reprezentant Juraj Kucka nefiguroval na zápasovej súpiske hostí. V boji o udržanie sa nedarilo ani FC Burnley, ktoré podľahlo Aston Ville 1:3. Domáci majú pred osemnástym Evertonom náskok dvoch bodov, Liverpoolčania však odohrali o dve stretnutia menej. Dôležité body v boji o zotrvanie stratil aj Southampton, ktorý prehral na pôde Brentfordu. Nováčikovi zo západného Londýna podľahol 0:3. Chelsea remizovala s Wolverhamptonom 2:2, keď hostia vyrovnali v nadstavenom čase.





FC Liverpool - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)

Góly: 74. Diaz - 56. Heung-Min



Brighton & Hove Albion - Manchester United 4:0 (1:0)

Góly: 15. Caicedo, 49. Cucurella, 57. Gross, 60. Trossard



FC Brentford - FC Southampton 3:0 (2:0)

Góly: 13. Jansson, 14. Wissa, 79. Ajer



FC Burnley - Aston Villa 1:3 (0:2)

Góly: 90.+1. Cornet - 7. Ings, 31. Buendia, 52. Watkins



Crystal Palace - FC Watford 1:0 (1:0)

Gól: 31. Zaha (z 11 m). ČK: 69. Kamara (po 2. ŽK)

/J. Kucka nefiguroval na zápasovej súpiske hostí/



Chelsea Londýn - Wolverhampton Wanderers 2:2 (0:0)

Góly: 56. a 58. Lukaku (prvý z 11 m) - 79. Trincao, 90.+.7. Coady