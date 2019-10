Liverpool stratil prvé body v sezóne, Klopp má ťažké srdce na VAR

Na archívnej snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 21. októbra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool v anglickej Premier League nevyužili šancu dosiahnuť 18. víťazstvo za sebou a vyrovnať rekord. Tréner "The Reds" Jürgen Klopp mal po remíze 1:1 na pôde Manchestru United ťažké srdce na systém VAR, ktorý neposúdil, že pred akciou s gólovým zakončením Marcusa Rashforda prišlo k faulu Victora Lindelofa na Divocka Origiho.zlostil sa nemecký kouč.Liverpoolu sa podarilo vyrovnať päť minút pred koncom zápasu zásluhou striedajúceho Adama Lallanu, ktorý využil nedôrazne bránenie domáceho tímu.dodal Klopp.United nastúpili proti lídrovi tabuľky s rozostavením 3-5-2, aby sa Liverpool často nedostával do vyložených šancí.United prežívajú najhorší štart do sezóny od roku 1986. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ligových zápasov dokázali aspoň streliť gól.zdôraznil kormidelník "červených diablov" Ole Gunnar Solskjaer.