Liverpool zdolal Tottenham a získal šiestu trofej

finále Ligy majstrov 2018/2019:



Madrid



Tottenham Hotspur - FC Liverpool 0:2 (0:1)



Góly: 2. Salah (z 11 m), 87. Origi. Rozhodovali: Skomina - Praprotnik, Vukan (všetci Slov.), 52.212 divákov.



Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko (74. Dier), Winks (66. Moura) - Alli (82. Llorente), Eriksen, Heung-Min Son - Kane



Liverpool: Becker - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum (62. Milner) - Salah, Firmino (58. Origi), Mane (90. Gomez)

Madrid 1. júna (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v sobotňajšom finále Ligy majstrov 2018/2019 nad Tottenhamom Hotspur 2:0. Do vitríny anglického veľkoklubu tak pribudla už šiesta trofej za prvenstvo v Európskom pohári majstrov (EPM), resp. v Lige majstrov. Na tróne pre európskeho klubového šampióna nahradili Real Madrid.Liverpool vystúpil na vrchol prvýkrát od pamätného istanbulského finále v roku 2005, z prestížnej trofeje sa radoval aj v sezónach 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84. "The Reds" nechali zabudnúť na dve predchádzajúce finálové prehry, keď v roku 2007 v Aténach prehrali s AC Miláno 1:2, resp. minulý rok v Kyjeve s Realom Madrid 1:3.V súboji na štadióne Wanda Metropolitano v Madride otvoril skóre už v 2. minúte egyptský útočník "The Reds" Mohamed Salah z penalty, ktorú slovinský rozhodca Damir Skomina nariadil po 24 sekundách za ruku Moussu Sissoka v šestnástke. V 87. minúte vytúžený triumf "červených" spečatil Divock Origi.Argentínsky tréner Spurs Mauricio Pochettino nasadil do základu útočníka Harryho Kanea, ktorý sa stihol zotaviť zo zranenia. Nemecký kouč Liverpoolu Jürgen Klopp poslal do hry útočný trojzáprah Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino, keďže aj Brazílčan sa stihol do soboty vyliečiť.Finále sa začalo raketovo, pri prvom útoku Liverpoolu sa Mane otočil v šestnástke a trafil ruku Sissoka. Hlavný rozhodca si ešte rýchlo nechal posvätiť verdikt od VAR a Salah v 2. minúte napálil z bieleho bodu loptu do siete. Kto čakal, že gól otvorí hru, nedočkal sa. Obe mužstvá sa sústredili najmä na pozornú defenzívu, bojovalo sa o každý centimeter ihriska, gólové šance sa však nerodili. Za zmienku stála iba strela Alexandera-Arnolda v 17. minúte, ktorá presvišťala okolo ľavej tyčky Llorisovej brány. Ani jeden tím neriskoval, nechcel sa dopustiť fatálnej chyby. Poriadne vzrušenie tak "spôsobila" len blonďavá výtržníčka, ktorá vbehla na plochu len v plavkách a usporiadatelia ju spacifikovali až v stredovom kruhu. V 38. minúte vyviezol loptu Robertson, tvrdo vystrelil a poriadne natiahol Llorisa, ktorý vyrazil na roh. V prvom dejstve boli len dve strely do priestoru troch žrdí, obe vyprodukoval LFC. Viac mali loptu v držaní Spurs, táto ich optická prevaha bola ale len platonická. Čakalo sa tak, čo prinesie druhý polčas.Ten sa tiež začal opatrne, v 54. minúte zahrozil najprv Salah a potom aj Mane, no Lloris dobre pred Senegalčanom zareagoval a nepustil k nemu nebezpečný center. Okamžite to na druhej strane skúsil Alli, ale obrana jeho snahu zablokovala. Klopp ešte pred hodinou hry vystriedal neviditeľného Firmina, do hry poslal hrdinu semifinálovej odvety s Barcelonou Origiho. Pochettino v 66. minúte zasa za Winksa nasadil hrdinu odvety s Ajaxom Lucasa Mouru. Zaujímavý okamih priniesla až 69. minúta, keď z hranice šestnástky vypálil po priťuknutí od Salaha striedajúci Milner, ale tesne minul ľavú tyč. V 73. minúte išla prvá strela na bránu od Tottenhamu, Alli vo veľkom záklone však iba oblúčikom "nahodil" na bránu a pre Beckera to bola maškrta. Zdalo sa, že "červená stena" bez problémov odolá, no v 80. minúte sa mohla rozpadnúť. Prudko vypálil Son, Becker vyrazil a o pár okamihol predviedol výborný zákrok aj pri strele Mouru. Spurs dostali súpera pod tlak, v 84. minúte z dobrej pozície z priameho kopu na hranici pokutového územia vypálil Eriksen, Becker sa poriadne natiahol a vyrazil. "Kohútov" tak definitívne zrazila do kolien strela Origiho v 87. minúte, ktorý sa dobre zorientoval a krížnou strelou využil jednu z minima šancí LFC v druhom polčase. Viac sa už neudialo, rozhodca odpískal po 5 nadstavených minútach koniec a Liverpool sa mohol chystať na veľkolepé oslavy.

Vizitka FC Liverpool - víťaza Ligy majstrov 2018/2019

FC LIVERPOOL



názov: Liverpool Football Club



dátum vzniku: 3. jún 1892



farby: červená (vonku biela, tretia oranžová)



štadión: Anfield (kapacita 54.074)



predseda: Tom Werner



tréner: Jürgen Klopp (Nem.)



prezývky: The Reds, LFC



najväčšie hviezdy v aktuálnom kádri: Mohamed Salah, Firmino, Sadio Mane, Virgil van Dijk



web: www.liverpoolfc.com



najväčšie úspechy:



18x majster Anglicka (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90)



7x víťaz Anglického pohára - FA Cupu (1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06)



8x víťaz Ligového pohára 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03, 2011/12)



15x víťaz Community Shield (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006)



6x víťaz Ligy majstrov/EPM (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)



3x víťaz Pohára UEFA (1972/73, 1975/76, 2000/01)



3x víťaz európskeho Superpohára (1977, 2001, 2005)

Prehľad finálových zápasov EPM/LM od sezóny 1955/1956:

1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0



1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0



1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp



1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0



1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3



1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2



1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3



1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1



1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1



1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1



1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1



1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp



1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1



1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp



1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0



1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0



1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0



1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)



1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0



1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0



1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1



1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0



1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0



1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0



1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0



1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0



1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0



1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)



1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0



1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 na strely zo značky pokutového kopu)



1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1



1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)



1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0



1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)



1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp



1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0



1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0



1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0



1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)



1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1



1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0



1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1



2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0



2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 na strely zo značky pokutového kopu)



2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1



2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)



2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0



2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)



2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1



2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1



2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)



2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0



2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0



2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1



2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 na strely zo značky pokutového kopu)



2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1



2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení



2015 Berlín Juventus Turín - FC Barcelona 1:3 (0:1)



2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)



2017 Cardiff Juventus Turín - Real Madrid 1:4



2018 Kyjev Real Madrid - FC Liverpool 3:1



2019 Madrid Tottenham Hotspur - FC Liverpool 0:2



* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov

Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi Európskeho pohára stalo 22 klubov:



13 triumfov - Real Madrid



7 - AC Miláno



6 - FC Liverpool



5 - Bayern Mníchov, FC Barcelona



4 - Ajax Amsterdam



3 - Manchester United, Inter Miláno



2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto



1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund, FC Chelsea Londýn

víťazi podľa krajín:



Španielsko 18



Anglicko 13



Taliansko 12



Nemecko 7



Holandsko 6



Portugalsko 4



Francúzsko 1



Rumunsko 1



Škótsko 1



Juhoslávia 1

najúspešnejší jednotlivci:



6 víťazstiev - Gento (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966)



5 - Di Stefano (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), Zarraga (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), Paolo Maldini (AC Miláno - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Cristiano Ronaldo (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

