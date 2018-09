Lloyds Banking Group založí tretiu dcérsku firmu v EÚ v Luxembursku

Lloyds Banking Group Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. septembra (TASR) - Britská banková skupina Lloyds Banking Group sa chystá založiť tretiu dcérsku spoločnosť v Európskej únii (EÚ), a to v Luxembursku, aby mohla poskytovať služby dlhoročným zákazníkom svojej poisťovacej divízie aj po brexite. Uviedol to zdroj z Lloyds, ktorý nechcel byť menovaný.Najväčší poskytovateľ hypoték v Spojenom kráľovstve preto žiadal o licenciu v Luxembursku, aby zabezpečil kontinuitu služieb pre zákazníkov so sídlom v EÚ.Prvé diskusie s regulačnými úradmi v Luxembursku, ktoré je domovom najproduktívnejších európskych poisťovacích spoločností, už prebehli a ďalšie rozhovory sa plánujú v nasledujúcich týždňoch, dodal zdroj.Vedenie Lloyds odmietlo komentovať túto správu. Ak však bude žiadosť o licenciu úspešná, Lloyds bude mať právne základne v Británii, Berlíne, Frankfurte nad Mohanom a Luxembursku. To len podčiarkuje rozsah prebiehajúcej reorganizácie firiem so sídlom v Spojenom kráľovstve pred blížiacim sa brexitom.Lloyds však neplánuje premiestniť zamestnancov zo Spojeného kráľovstva do Luxemburska. Namiesto toho chce prijať nových ľudí a poskytovať tak potrebné služby.