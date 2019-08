LM: Banská Bystrica začne na ľade Färjestadu, Ďatelinka: Dobrá škola

Na archívnej snímke Ivan Ďatelinka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Program Banskej Bystrice v G-skupine LM:



streda 29. augusta, 18.00: Färjestad BK - HC '05 iClinic Banská Bystrica

sobota 31. augusta, 16.00: Red Bull Mníchov - HC '05 iClinic Banská Bystrica

štvrtok 5. septembra, 17.00: HC '05 iClinic Banská Bystrica - Red Bull Mníchov

sobota 7. septembra, 14.15: HC '05 iClinic Banská Bystrica - Färjestad BK

utorok 8. októbra, 19.45: HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Ambri-Piotta

streda 16. októbra, 19.45: HC Ambri-Piotta - HC '05 iClinic Banská Bystrica



Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica odštartujú vo štvrtok svoje účinkovanie v Lige majstrov 2019/20. V úvodnom zápase v G-skupine sa predstavia na ľade švédskeho klubu Färjestad BK, o dva dni neskôr vyzvú v Mníchove vlaňajšieho finalistu súťaže EHC Red Bull.Bystričania odcestujú do Švédska až v deň zápasu, odlet zo Sliaču je naplánovaný vo štvrtok na poludnie. Do Nemecka zamieria v piatok. V oboch stretnutiach sú favoritmi domáce mužstvá, trojnásobný slovenský šampión však nič nepodcenil a v domácich podmienkach absolvoval kvalitnú prípravu na ľade s viacerými skúsenými i mladými hráčmi.uviedol pre TASR Ivan Ďatelinka. Kapitán Banskej Bystrice si uvedomuje silu oboch súperov, ale s mužstvom sa nechce vrátiť domov bez bodového zisku:Tímu spod Urpína aktuálne chýbajú zranení útočníci Jordan Hickmott a Mário Lunter. Do Švédska a Nemecka však cestujú s tromi posilami z prvoligového HC Capitals Bratislava. Zadné rady vystuží Ryan Martinelli a útočné Marek Slovák a Tibor Varga.objasnil ich príchod Ivan Droppa, prvý asistent trénera Dana Cemana. Druhým asistentom bude na výpomoc z Bratislavy počas oboch duelov Michal Hudec.podotkol pred odchodom do Švédska a Nemecka Ivan Droppa.Zápasy v Lige majstrov si chce užiť aj 30-ročný center Marek Slovák, ktorý dlhé roky pôsobil v Nitre, čiže u najväčšieho rivala Banskobystričanov. Fanúšikov spod Urpína viackrát provokoval svojimi gestami i slovami, teraz bude hájiť ich dres ako hosťujúci hokejista z prvoligovej Bratislavy.povedal pre TASR Marek Slovák, ktorý verí, že ho banskobystrickí fanúšikovia ušetria hanlivým pokrikom. Chystajú sa totiž povzbudiť svoj tím do Mníchova.odkázal Slovák bystrickým priaznivcom.Banskobystričania už dvakrát účinkovali v LM, ani raz nepostúpili zo základnej skupiny. V minulej sezóne obsadili v skupine v konkurencii českého extraligistu z Plzne, švajčiarskeho Lugana a fínskeho JYP Jyväskylä so ziskom 4 bodov štvrté miesto. Vedenie "baranov" sa pôvodne nechcelo do nadchádzajúceho ročníka LM prihlásiť, keďže ich doterajšia účasť bola pre klub finančne stratová. Banskobystričania však napokon, aj po sérii rokovaní so zástupcami Ligy majstrov, SZĽH a Tipsport Ligy, svoj úmysel prehodnotili.V sezóne 2019/2020 sa v Lige majstrov predstaví 32 tímov, Slovensko zastupuje iba šampión z Bystrice. Titul obhajuje švédska Frölunda, ktorá začne svoje účinkovanie v novej edícii piatkovým domácim súbojom s rakúskym Grazom. Každý tím odohrá od 29. augusta do 16. októbra v základnej skupine šesť zápasov, tri doma a tri vonku. Do play off postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión LM bude známy 4. februára 2020.