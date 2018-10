LM: Guardiolovi chýba tlak od fanúšikov, vraj len s ním sa dá vyhrať

Pep Guardiola, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 23. októbra (TASR) - Podľa trénera futbalistov Manchestru City Pepa Guardiolu nie je anglický klub pripravený na to, aby v tejto sezóne vyhral Ligu majstrov. Uviedol to pred utorňajším súbojom skupinovej fázy proti Šachtaru Doneck.uviedol Guardiola. Pod jeho vedenímstroskotali v predošlých dvoch ročníkoch súťaže v osemfinále a štvrťfinále.Manchestru City patrí v tabuľke F-skupiny druhá priečka so ziskom troch bodov, na čele je štvorbodový Olympique Lyon. Šachtar Doneck získal v doterajšom priebehu dva body za dve remízy, poradie uzatvára jednobodový Hoffenheim.